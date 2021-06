BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alba Berlin und der FC Bayern Basketball spielen ab heute Abend den Meister der BBL als. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Spiel 1 des BBL Finals live verfolgen könnt.

Das Finale in der Basketball Bundesliga steht vor der Tür. Am heutigen Mittwoch steigt Spiel 1 der Playoff-Final-Serie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball. SPOX liefert die wichtigsten Infos und verrät, wo Fans das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute live im TV und Livestream

Das Finale der BBL steht an und Basketballfans können sich freuen, denn Spiel 1 der Finalserie wird auf mehreren Wegen zu sehen sein.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute live im TV

Wie die komplette Saison ist auch Spiel 1 der Final-Serie live auf MagentaSport zu sehen sein. Zusätzlich gibt es eine Übertragung im Free-TV bei Sport1.

Der deutsche Sportspartensender, der eigentlich auf allen Wegen zu empfangen ist, ist pünktlich zum Tip-Off ab 20.30 Uhr auf Sendung.

MagentaSport beginnt seine Übertragung aus Mercedes-Benz Arena in Berlin bereits um 20.15 Uhr. Kommentator wird Benni Zander sein, für die Field-Interviews ist Stefanie Blochwitz ab Start. Zu sehen ist das Spiel für Kunden des IPTV-Angebots der Telekom, MagentaTV, auf dem Kanal MyTeam TV - Basketball 1, der bei normaler Sendersortierung auf Programmplatz 301 zu finden ist.

© imago images Alba Berlin und der FC Bayern Basketball spielen in den BBL Finals gegeneinander.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute im Livestream

Wer heute Abend nicht zuhause ist oder keinen Fernseher zur Hand hat, muss jedoch auch nicht verzagen, denn Spiel 1 gibt es freilich auch im Livestream. Sport1 zeigt sein komplettes Programm ohnehin über seine Homepage sport1.de, sodass auch Spiel 1 zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball hierüber im Livestream zu sehen ist.

Darüber hinaus gibt es das Spiel wie gehabt auch als Livestream über die Plattform MagentaSport. Dieser ist sowohl im Web als auch die Apps von MagentaSport auf dem Smartphone, Tablet und Smart-TVs zu beziehen. MagentaSport ist aber kostenpflichtig.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 1 heute im Liveticker

Wer auf Bewegtbilder verzichten kann, aber dennoch das Geschehen in Berlin verfolgen will, ist bei SPOX gut aufgehoben. Wir halten Euch nämlich mit unserem Liveticker ab 20.30 Uhr auf dem Laufenden. So verpasst Ihr keine wichtige Aktion im Spiel.

Hier geht's zum Liveticker von Spiel 1 der BBL Finals zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball!

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Der Spielplan

Das Finale der BBL wird als Best-of-5-Serie ausgetragen. Spiel 1 steigt am heutigen Mittwoch, Spiel 2 dann am morgigen Donnerstag. Anschließend geht es am Samstag in München weiter.

Spiel Datum Uhrzeit Begegnung 1 Mittwoch, 9. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 2 Donnerstag, 10. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 3 Samstag, 12. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 4* Sonntag, 13. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 5* Dienstag, 15. Juni 19 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball

*) falls nötig.

BBL Finale: Die Meister der vergangenen zehn Jahre

Mit Alba Berlin tritt in diesem Jahr der Titelverteidiger im Finale an. Zuvor hatten die Bayern zwei Titel in Serie geholt und damit eine lange Erfolgsserie von Brose Bamberg beendet.