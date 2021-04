Space Jam 2 mit LeBron James: Erscheinungsdatum, Trailer, Handlung

Basketball-Fans haben lange auf diesen Moment gewartet: Space Jam 2, die Fortsetzung des Basketball-Klassikers kommt in diesem Jahr in die Kinos. Dabei tritt LeBron James als Hauptfigur die Nachfolge von Michael Jordan an. Wir geben Euch alle Infos zum Erscheinungsdatum, dem Trailer und der Handlung.

Space Jam 2 mit LeBron James: Erscheinungsdatum

In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll Space Jam: A New Legacy am 15. Juli 2021 (Donnerstag) in die Kinos kommen und damit rund 25 Jahre nach dem ersten Teil aus dem Jahr 1996.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Space Jam 2 mit LeBron James: Trailer

Der erste Trailer zu Space Jam 2 erschien bereits am 4. April und gibt den Fans erste Eindrücke, was sie in den 88 Minuten Spielzeit erwarten wird.

Hier könnt Ihr den Trailer sehen!

Space Jam 2 mit LeBron James: Handlung

LeBron James und seine Frau Kamiyah (Sonequa Martin-Green) führen gemeinsam mit ihren drei Kindern Darius (Ceyair Wright), Dom (Cedric Joe) und Xosha (Harper Leigh Alexander) ein glückliches Leben. Allerdings ist LeBrons Verhältnis zu seinem 16-Jährigen Sohn Dom etwas angeknackst.

Dieser hat wenig Interesse an dem Sport seines Vaters und beschäftigt sich viel lieber mit dem Programmieren von Videospielen. Eines Tages wird dann die Künstliche Intelligenz Al-G Rhythm (Don Cheadle) auf dessen Programmierkünste aufmerksam und entführt Dom sowie LeBron zur Verwirklichung ihrer eigenen Ziele in eine virtuelle Welt.

Dort muss LeBron das mächtige Team von Al-G Rhythm im Basketball bezwingen, um sich selbst und seinen Sohn zu befreien. Um das zu schaffen, versammelt der King die Looney Tunes um Bugs Bunny, die ja bekanntermaßen schon Erfahrung mit alles entscheidenden Basketballspielen haben.

Space Jam 2 mit LeBron James: Diese NBA/WNBA-Stars sind vertreten

Neben LeBron James sind auch in Space Jam 2 weitere Superstars aus der NBA und WNBA vertreten.

Bestätigt sind die Auftritte von Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard sowie Diana Taurasi, Nneka Ogwumike und Chiney Ogwumike, die allesamt gegen James im Goon Squad antreten werden.

Auch Kyle Kuzma, Draymond Green und Chris Paul sollen zu sehen sein.

LeBron James: Film- und Serienauftritte