FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 4 im Viertelfinale gegen Armani Mailand live im TV und Livestream

In der EuroLeague im Basketball trifft der FC Bayern Basketball in Spiel vier des Viertelfinals auf Armani Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match live im TV und Livestream sehen könnt.

Sie leben noch. Nach dem 85:79-Heimsieg am Mittwoch gegen Armani Mailand werden die Basketballer des FC Bayern im Viertelfinale der EuroLeague mit einem vierten Spiel gegen die Italiener belohnt. Dieses findet am heutigen Freitag, den 30. April statt, los geht es im Münchner Audi Dome um 20.45 Uhr.

Gelingt den Münchnern ein weiterer Erfolg, so würden sie nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand zum 2:2 ausgleichen und am nächsten Dienstag, den 4. Mai das alles entscheidende Duell in Mailand bestreiten. Gehen die Lombarden aber heute als Sieger vom Platz, machen sie ihren Einzug in das Finalturnier in Köln (28. bis 30. Mai) perfekt.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream zu Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem FC Bayern München und Armani Mailand.

FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 4 im Viertelfinale gegen Mailand heute live im TV und Livestream

Im Free-TV bekommt Ihr die heutige Herausforderung des FC Bayern Basketball gegen Armani Mailand erneut nicht zu sehen - was nicht bedeutet, dass sie nirgendwo gezeigt wird.

© getty Der FC Bayern Basketball hat Spiel 4 erzwungen.

FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 4 im Viertelfinale gegen Mailand heute live im TV

Live und in voller Länge übertragen wird das Spiel von MagentaSport, das man nicht kostenlos zu nutzen kann. Das Pay-TV-Angebot der Telekom besitzt in Deutschland die TV-Rechte an der kompletten EuroLeague und geht um 20.30 Uhr auf Sendung.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 4 im Viertelfinale gegen Mailand heute live im Livestream

Auf MagentaSport könnt Ihr nicht bloß mittels Eures Telekom-Receivers zurückgreifen. Habt Ihr ein Abonnement abgeschlossen, lässt sich das TV-Angebot auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet via App und am Computer via Internetbrowser als Livestream abrufen.

Hier geht es zum Livestream von Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem Bayern München und Armani Mailand.

FC Bayern Basketball in der Euro League: Viertelfinale gegen Armani Mailand - Spielplan, Ergebnisse

Die ersten beiden Aufeinandertreffen in diesem Viertelfinale gingen an Armani Mailand. Die Korbjäger des FC Bayern mussten sich erst mit einem 78:79 und dann mit einem 69:80 geschlagen geben. Mit dem 85:79 folgte schließlich der wichtige Erfolg, mit dem sie sich ihre Chancen auf das Finalturnier zunächst am Leben erhalten haben.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 20.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 79:78 22.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 80:69 28.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand 85:79 30.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand 4.5. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball *falls nötig

FC Bayern Basketball in der Euro League: Spiel 4 im Viertelfinale gegen Mailand heute im Liveticker

SPOX wird das heutige Viertelfinalspiel für Euch mittickern. Dort entgeht Euch während der gesamten Spielzeit keine wichtige Szene, die sich im Audi Dome abspielt.

Hier geht's zum Liveticker von Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem Bayern München und Armani Mailand.

Euroleague: das Viertelfinale im Überblick

Mit ZSKA Moskau steht der erste Teilnehmer des Final Four schon fest. Real Madrid hat dagegen ein Spiel 5 gegen Anadolu Efes erzwungen.