BBL: Ludwigsburgs Rekordserie reißt nach 18 Siegen

Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg ist in der Basketball Bundesliga (BBL) nach zuvor 18 Siegen in Folge beim Überraschungsteam Hakro Merlins Crailsheim gestolpert. Der Vizemeister kassierte am 23. Spieltag beim 58:68 (26:40) unerwartet die zweite Saisonniederlage, der Vorsprung auf Verfolger Alba Berlin (36:6) schmolz damit auf zwei Punkte.

Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt setzte sich gegen die BG Göttingen locker mit 89:58 (40:30) durch. Die Riesen liegen mit 40:4 Punkten an der Spitze.

Ludwigsburg hatte bis Sonntag nur am dritten Spieltag gegen EuroLeague-Starter Bayern München verloren, danach eine lange Siegesserie gestartet und damit einen Vereinsrekord aufgestellt. In Crailsheim hatten die Gäste die Partie im ersten Viertel noch im Griff, gerieten durch einen ganz schwachen zweiten Abschnitt mit nur acht Punkten jedoch in Rückstand.

Nach der Pause konnten die Gäste das dritte Viertel ausgeglichen gestalten, begannen mit der Aufholjagd jedoch zu spät. Bester Werfer der Crailsheimer war Maurice Stuckey (17), für Ludwigsburg erzielte Jordan Hulls mit ebenfalls 17 die meisten Punkte.