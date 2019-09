BBL-Saison 2019/20: Termine, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die neue Saison der BBL hat angefangen! Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Termine der Saison, den Spielplan des ersten Spieltags und wie Ihr die BBL im Fensehen und Stream verfolgen könnt.

Nach der Weltmeisterschaft in China geht es direkt weiter mit Basketball. Die Basketball-Bundesliga startet in die neue Saison.

Basketball-Bundesliga: Die wichtigsten Termine der neuen Saison

Eine Besonderheit der neuen Saison: Der traditionelle Allstar Day entfällt in diesem Jahr. Grund dafür ist der späte Saisonbeginn wegen der Weltmeisterschaft in China bei gleichzeitig frühem Saisonende aufgrund der Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokyo, bei denen auch die deutsche Nationalmannschaft teilnehmen wird.

Datum Termin 24. September 2019 Tip-Off der Saison 2019/20 26. Januar 2020 Ende der Hinrunde 16. Februar 2020 Finale des BBL-Pokals 2. Mai 2020 Letzter Spieltag der regulären Saison 7. Mai 2020 Beginn der Playoffs 16. Juni 2020 Ende der Playoffs

Basketball-Bundesliga: Diese Partien gibt es am ersten Spieltag

Die neue BBL-Saison startet direkt mit dem fränkischen Derby. medi Bayreuth empfängt den amtierenden BBL-Pokalsieger Brose Bamberg.

Datum Uhrzeit Heim Gast 24. September 19 Uhr ratiopharm Ulm RASTA Vechta 24. September 20 Uhr medi Bayreuth Brose Bamberg 24. September 20.30 Uhr JobStairs Gießen 46ers HAKRO Merlins Crailsheim 25. September 19 Uhr SYNTAINICS MBC MHP RIESEN Ludwigsburg 25. September 20.30 Uhr BG Göttingen Basketball Löwen Braunschweig 26. September 20.30 Uhr EWE Baskets Oldenburg s.Oliver Würzburg 30. September 20.30 Uhr FC Bayern München Hamburg Towers 2. Oktober 19 Uhr Telekom Baskets Bonn FRAPORT Skyliners

BBL live: So seht ihr die Basketball-Bundesliga im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Saisons gibt es alle Partien der BBL im Livestream bei MagentaSport zu sehen. Dafür ist, anders als noch bei der Basketball-WM in diesem Sommer, ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst der Telekom notwendig.

Um alle Partien der BBL in dieser Saison zu sehen, müsst Ihr, sofern Ihr kein Telekom-Kunde seid, 16,95 Euro im Monat zahlen. Ihr könnt bei MagentaSport allerdings auch ein Jahresabo wählen, das Euch dann 9,95 Euro monatlich kostet.

Für Kunden der Telekom ist der Streamingdienst dagegen im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr zahlt Ihr 4,95 Euro im Monat.

Auch im Free-TV wird die BBL übertragen. Sport1 zeigt bis zu 47 Spiele der regulären Saison und bis zu 13 Playoff-Partien im Fernsehen und Livestream.

© getty

Basketball-Bundesliga: Die BBL im Liveticker

Auch für Basketball-Fans ohne Zugang zu TV und Livestream gibt es eine Möglichkeit, die BBL live zu verfolgen. Der SPOX-Liveticker begleitet an jedem Spieltag eine Partie der Liga.

Am ersten Spieltag könnt Ihr beim Debüt des neuen BBL-Stars Greg Monroe im Spiel des amtierenden Meisters FC Bayern München gegen Hamburg Towers mit dabei sein.

Basketball-Bundesliga: Die Sieger der vergangenen Jahre