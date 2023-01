NFL Week 18 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 18

In fast allen Spielen aus Woche 18 geht es noch um die Playoffs - und wenn nicht, zumindest um Prestige bei einem Duell innerhalb der Division. Besonders spannend ist das Spiel der Woche: Green Bay Packers und Detroit Lions werden sich im Sunday Night Game direkt um den Einzug in die Playoffs duellieren - wenn ein Spiel wenige Stunden zuvor keinen Strich durch die Rechnung macht.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr.

NFL: Previews Week 18

In der letzten Woche der Regular Season geht es für einige Teams um die letzten Plätze in den NFL-Playoffs 2022/23. Welche Teams bekommen noch einen unerwartete Chance, sich zum Super Bowl durchzukämpfen - und wer fliegt raus? Woche 18 wird es uns verraten.

Durch die Absage des Spiels zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals in Woche 17 ergeben sich zudem mögliche Sondersituationen in den Playoffs, die von den Ergebnissen der Woche 18 abhängig sind. Wie diese Sonderregeln aussehen, könnt ihr hier nachlesen.

Achtung: Am letzten Spieltag der Regular Season gab es kein Thursday Night Game, auch das Monday Night Game fällt aus. Allerdings findet ein Spiel schon in der Nacht auf Sonntag statt.