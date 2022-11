Cristiano Ronaldo - Unterwäsche, Haarklinik, Karotten: Das CR7-Imperium

Wenige Sportstars sind abseits ihres Hauptarbeitsgebiets derart aktiv wie Cristiano Ronaldo. Einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro soll CR7 auf diversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. SPOX verschafft Euch einen Überblick.

Bereits im März 2019 wurde bekannt, dass CR7 ein Zentrum für Haar-Transplantationen in Madrid eröffnen will. Ronaldo hält 50 Prozent an der Insparya Global Hair Medical Clinic S.L. Eingriffsdauer: Sechs Stunden.

© Instagram/cristiano Zu einer Reihe mit verschiedenen Düften und einer Modelinie kam 2015 sogar noch eine HOTELKETTE hinzu. Im Rahmen eines Joint Ventures investierte er etwa 37 Millionen in die Errichtung von vier Pestana-Hotels in Lissabon, Madrid, New York und Funchal.

Die CR7-Hotelkette

2015 startete eine Hotelkette der Marke CR7. Im Rahmen eines Joint Ventures investierte er etwa 37 Millionen in die Errichtung von vier Pestana-Hotels in Lissabon, Madrid, New York und Funchal.

Die Hotels in Madrid und New York wurden im Sommer 2021 eröffnet, drei weitere Hotels in Paris, Marrakesch und Manchester befinden sich in Planung. Das Haus in Madrid verfügt über 168 Räume verteilt auf zehn Etagen sowie zahlreiche Sportangebote.