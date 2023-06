Transfers und Gerüchte am 17. Juni: BVB jagt offenbar Norweger - zwei Barça-Abgänge?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 17. Juni.

Demnach würde der 23-Jährige, der 2021 für nur 170.000 Euro vom österreichischen Klub FC Admira Wacker Mödling zu seinem aktuellen Klub US Lecce gewechselt war, eine verhältnismäßig geringe Ablöse kosten.

Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung des norwegischen Mittelfeldspielers. Das berichtet die Bild -Zeitung.

Sevilla ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Vereinsintern wurde zudem eine Gehaltsgrenze von 3,5 Millionen Euro netto pro Jahr aufgestellt. Ramos sollen hoch dotierte Angebote aus Saudi-Arabien und der MLS vorliegen. Offen also, ob die Heimatgefühle letztendlich überwiegen - und ob der neue Sportdirektor des FC Sevilla Interesse haben wird.

Laut der Marca hat Sergio Ramos eine klare Präferenz, was seine Zukunft im Profifußball anbelangt: Der Spanier würde demnach gerne zum FC Sevilla zurückkehren, wo einst seine Karriere begann. Einen Kontakt zwischen den Andalusiern und dem Innenverteidiger habe es jedoch noch nicht gegeben.

Umtiti könne demzufolge eine Perspektive in Saudi-Arabien haben und Lenglet könnte bei Tottenham bleiben. Die Engländer gaben zwar den Ablauf der Leihe bekanntgegeben, doch Verhandlungen mit Barça über einen permanenten Transfer sollen weiterhin laufen.

Beltrans Vertrag läuft noch bis 2025 und soll eine Ausstiegsklausel von rund 25 Millionen Euro beinhalten. In 18 Spielen traf er zuletzt achtmal für seinen Klub.

Der SC Freiburg ist offenbar an einer Verpflichtung von Lucas Beltran interessiert. Laut TyC Sports soll ein erstes Angebot der Breisgauer in Höhe von zehn Millionen Euro allerdings von River Plate abgelehnt worden sein. Ob der Sportclub für den Mittelstürmer mehr bieten wird, bleibt abzuwarten.

In der Serie A zählt der 25-Jährige zu den schnellsten Spielern. Sein Vertrag läuft 2024 aus und Sassuolo sei bereit, Rogério für eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Der BVB könnte sich auf der Suche nach einem Ersatz für Raphaël Guerreiro bei US Sassuolo bedienen. Wie Calcio Mercato berichtet, ist Rogério ins Visier von Borussia Dortmund geraten. Der Brasilianer soll derzeit viele Anfragen im In- und Ausland haben. Neben dem Bundesliga-Vizemeister gilt demnach Newcastle United als favorisiert.

Es soll sogar schon Kontakt zwischen dem Management des 21-Jährigen und Real gegeben haben. Angeblich soll der BVB allerdings erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro bereit sein, darüber nachzudenken. Der Vertrag von Adeyemi läuft noch bis 2027.

Real Madrid hat offenbar Interesse an Offensivspieler Kraim Adeyemi von Borussia Dortmund. Das berichtet die Bild . Demnach sind die Madrilenen auf der Suche nach Tempo für die Offensivreihe. Nach einigen Abgängen müssen sich die Königlichen in der Offensive neu aufstellen.

Auf die Frage, ob er sich einen Wechsel zu Newcastle United vorstellen könne, antwortete Mané: "Sag niemals nie." Aufgrund der Qualifikation für die Champions League hätte Newcastle zumindest ein Argument. An Geld dürfte es dem von Saudi-Arabien übernommenen Klub auch nicht mangeln. Noch aber befindet sich im Fall Mané alles im spekulativen Bereich.

Sadio Mané schließt eine Rückkehr in die Premier League nicht aus. Zwar wurde zuletzt berichtet, dass der Senegalese beim FC Bayern München neu angreifen möchte, doch im Gespräch mit dem britischen Politiker Martin Callanan heizte er die Gerüchte neu an.

PSG sei demnach bereits in Kontakt mit einem anderen Trainer. Um welche Details es sich dabei handelt, schreibt die französische Zeitung nicht. Nagelsmann hat in München noch Vertrag bis 2026. Zuletzt war eine Ablösesumme von um die zehn Millionen Euro im Gespräch. Mit PSG gibt es nun offenbar einen zahlungskräftigen Kandidaten weniger.

Im Gegensatz zu Sky berichtet die Bild aber, dass es abseits der Sympathien von Tuchel noch keine Anhaltspunkte für einen Transfer gebe. Bisher habe es keinen Kontakt, keine Gespräche und keine Verhandlungen gegeben. In 139 Spielen für den FC Chelsea kommt Havertz auf 32 Tore und 15 Vorlagen.

Dem Bericht zufolge sind Randal Kolo Muani und Victor Osimhen den Münchnern zu teuer. Dusan Vlahovic sei zuletzt nicht mehr diskutiert worden und auch Harry Kane bliebe eine schwierige Personalie. Argumente für Havertz wären demnach, dass Thomas Tuchel den Spieler aus der gemeinsamen Zeit bei Chelsea gut kenne und der 24-Jährige auf mehreren Positionen spielen könne. Man glaube an der Säbener Straße, dass ein Trio aus Havertz, Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel gut funktionieren könne.

Eine Einigung gebe es noch nicht, aber die Gespräche laufen offenbar gut und die Priorität des Innenverteidigers liege nun bei den Bayern. Auch der kicker berichtete von einem ersten Treffen mit den Beratern des Spielers. Eine Ausstiegsklausel käme dem Rekordmeister entgegen. Neben dem FCB soll Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen haben.

Kim Min-Jae von der SSC Neapel könnte ab der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen. Laut Foot Mercato sei die Präferenz des Südkoreaners bisher ein Wechsel in die Premier League gewesen, doch das Angebot der Münchner überzeuge ihn. Demnach könne er dort um die zehn Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Bis 2025 ist Bitello noch an Gremio gebunden. Seine Ausstiegsklausel liegt zwar bei 60 Millionen Euro, ein realistischer Preis soll das aber nicht sein. Harte Verhandlungen stünden dennoch bevor.

Union Berlin ist offenbar an einer Verpflichtung des Brasilianers Bitello interessiert. Laut Bild gibt es allerdings eine große Konkurrenz. Der 23-Jährige Achter von Gremio Porto Alegre soll mehrere Angebote aus Europa vorliegen haben.

Sven Michel

In der kommenden Woche soll der Transfer von Sven Michel von Union Berlin zum FC Augsburg Fahrt aufnehmen. Das berichtet die Bild. Der Angreifer wird am Montag zum Medizincheck erwartet und soll im Anschluss seine Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag setzen. Augsburg zahle demnach 950.000 Euro an die Köpenicker.