Transfers und Gerüchte am 15. Juni: Preisschild für Bayern-Ziel - VfB holt namhaften Co-Trainer

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 15. Juni.

Bahn frei für die Bayern? Ein Mitbewerber um Tottenham Hotspurs Stürmerstar ist wohl ausgestiegen. Wie der Guardian berichtet, soll das Interesse von Manchester United erloschen sein. Die Red Devils wollen Harry Kane nicht weiter verpflichten, sondern schauen sich anderweitig um, so der Bericht.

70 Millionen Pfund (rund 82 Millionen Euro) - so teuer soll Kai Havertz, der bei den Blues bis 2025 unter Vertrag steht, dem Guardian zufolge sein. Der FC Chelsea möchte offenbar Transfereinnahmen generieren, günstig werden die Blues-Spieler deshalb nicht. Besonders wenn der FC Arsenal, wie zuletzt berichtet, in der Pole Position steht, könnte Chelsea beim Stadtrivalen hart bleiben.

Der City-Kapitän wäre in diesem Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim Champions-League-Sieger ausläuft. In der Dortmunder Führungsetage soll es einen "intensiven Gedankenaustausch" zum Ex-Spieler gegeben haben, doch das wird nun offenbar nicht weiter verfolgt.

Borussia Dortmund gibt das Werben um einen Ex-Spieler Ilkay Gündogan offenbar auf. Laut Bild glauben die BVB-Bosse mittlerweile nicht mehr an eine Realisierung des Transfers. Mit einer Verlängerung bei Manchester City sowie den beiden Interessenten FC Barcelona und FC Arsenal sei die Konkurrenz zu groß.

Der 1. FC Köln steht offenbar vor der Verpflichtung eines neuen defensiven Mittelfeldspielers. Der Däne Jacob Christensen vom FC Nordsjaeelland soll laut Transfermarkt in Kürze bei den Domstädtern unterschreiben, mit auslaufendem Vertrag wäre er ablösefrei. Damit hätte der FC einen Nachfolger für den abwandernden Leistungsträger Ellyes Skhiri gefunden.

Der FC Brentford hat sich mit Freiburgs Mark Flekken bereits einen neuen Stammtorhüter geleistet - nun soll am Verkauf von David Raya weitergearbeitet werden. Wie Transferguru Fabrizio Romano berichtet, ist sich dieser mit den Tottenham Hotspur über einen Transfer einig. Lediglich die Klubs müssen noch ein Übereinkommen bei der Ablöse erreichen.

Newcastle United macht wohl den nächsten Top-Deal klar. Laut Telegraph sollen die Magpies nah an einer Verpflichtung von Inter Mailands Mittelfeldmann stehen (Vertrag bis 2026). Für Nicolo Barella würden demnach rund 50 Millionen Pfund (rund 58 Millionen Euro) fällig werden.

Der FC Bayern München ist offenbar an Verteidiger Kim Min-jae von der SSC Neapel interessiert. Das geht aus einem Sport1 -Bericht hervor. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Der Leihspieler des SV Werder Bremen wird wohl nicht länger an der Weser spielen. Werder sei zwar mal interessiert gewesen, schreibt der kicker , doch das Interesse sei nun erkaltet. Maximilian Philipp wird definitiv zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Dort hat er aber keine Zukunft. Er soll die Wölfe verlassen, die sich nach dem Leih-Wechsel von Luca Waldschmidt mit zwei neuen Flügelstürmern verstärken wollen.

Der VfL Bochum hat sich offenbar im Rennen um Zweitliga-Angreifer Moritz-Broni Kwarteng vom 1. FC Magdeburg gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt. Laut Fussballtransfers soll er am Freitag seinen Vertrag "anne Castroper" unterschreiben und zu Bochum wechseln.

Es steht offenbar eine Einigung zwischen Paris Saint-Germain, Julian Nagelsmann und dem FC Bayern München bevor. Laut der französischen L'Equipe wird eine Unterschrift des ehemaligen Bayern-Trainers als neuer Chefcoach von PSG bereits in der kommenden Woche erfolgen. Bayern fordert Gerüchten zufolge zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse für Nagelsmann.

PSG sucht demnach einen Nachfolger für Christophe Galtier, der beim Meister der Ligue 1 eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Laut Transferguru Fabrizio Romano steht seine Vertragsauflösung kurz bevor - und er hat schon einen neuen Klub: Galtier soll in engen Verhandlungen mit der SSC Neapel stehen, die einen neuen Coach suchen.

"Malik Fathi war ein erfolgreicher Spieler und kennt die Bundesliga sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass er als zusätzlicher Co-Trainer neben David Krecidlo einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft leisten wird", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Als Spieler bestritt Fathi 175 Bundesligaspiele für Hertha BSC und den FSV Mainz 05, zudem kam er 2006 zu zwei Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft.

Der frühere Bundesliga-Profi Malik Fathi verstärkt das Trainerteam des VfB Stuttgart. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, erhält der 39-Jährige einen Vertrag bis 2025 und wird ab der kommenden Saison gemeinsam mit Co-Trainer David Krecidlo dem Cheftrainer Sebastian Hoeneß assistieren. Zuletzt war Fathi im Nachwuchsbereich von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC als Trainer tätig.

Günther Gorenzel

Drittligist 1860 München und Geschäftsführer Günther Gorenzel gehen getrennte Wege. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Österreicher auf eigenen Wunsch zum SK Austria Klagenfurt in die österreichische Bundesliga.

Gorenzel war Anfang 2018 als Sportlicher Leiter zu Sechzig gekommen, 2019 wurde er zum Geschäftsführer berufen. In dieser Zeit gelang den Münchnern am Ende der Spielzeit 2017/2018 der Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.