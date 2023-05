Das Imperium des David Beckham: Oldtimer, Unterhosen und Whisky

David Beckham hat als Fußballer ein Vermögen verdient. Seinen Verdienst hat der Engländer in unzählige Geschäfte investiert - und mit seiner Familie inzwischen ein Milliarden-Imperium aufgebaut.

Am 2. Mai feiert der frühere englische Nationalspieler seinen 48. Geburtstag. Passend dazu folgt nun ein Überblick, wie die Beckhams zum Reichtum kamen.

© getty David Beckham war eine der schillerndsten Figuren schon in den 90er Jahren, als er bei Manchester United zu einem Topstar wurde. Seine unnachahmlichen Freistöße wurden zur Marke, sein Auftreten stilbildend - und sein Name in einem Kinofilm ("Kick It Like Beckham") verewigt.

© getty Er wurde aber nicht nur bei Manchester United zum Star, sondern spielte für große Klubs wie Real Madrid, AC Milan und PSG. Er war ein Teil der Galaktischen bei Real und eine Attraktion und lange vor Messi und Co. eine Attraktion bei PSG.

© getty Beckham soll als Profifußballer rund 800 Millionen Dollar verdient haben und gilt als einer der bestbezahlten Sportler aller Zeiten. Doch auch danach erweiterte der Mann aus London mit vielen Investitionen sein Portfolio. Als da wären...

© getty INTER MIAMI: Als Beckham 2007 zu Los Angeles Galaxy wechselte, sicherte er sich als Bestandteil des Vertrags ein Recht auf eine vergünstigte MLS-Franchise zu einem späteren Zeitpunkt.

© getty Davon machte Beckham dann tatsächlich Gebrauch und soll bei Inter Miami anfangs 25 Millionen Dollar investiert haben. Weitere Tranchen folgten in den darauffolgenden Jahren, sodass Beckham immer mehr zum Gesicht des Klubs wurde.

© getty ADIDAS: Ein Überbleibsel aus Fußballer-Zeiten ist auch ein lebenslanger Vertrag mit dem deutschen Sportartikel-Hersteller, der Beckham nicht nur jährlich eine zweistellige Millionensumme überweisen soll, sondern auch Anteile an Verkäufen.

© getty INVESTITIONEN: Doch die Einnahmen und Tätigkeiten des David Beckham bewegen sich nicht nur im Bereich Fußball. Autos, Mode, Immobilien, Esports, Beauty-Produkte und vieles mehr - Beckham ist breit aufgestellt. Ein paar Beispiele...

© Instagram GUILD ESPORTS: Das Unternehmen ist eine globale, auf Fans ausgerichtete Organisation. Es betreibt eine Trainingsakademie und eine Lifestyle-Marke, die unter dem Banner Guild professionelle Spieler in Gaming-Wettbewerben einsetzt.

© Instagram Im Mai 2020 unterzeichnete Beckham einen Vertrag mit Guild Esports, der ihm mindestens 19,78 Millionen Dollar über fünf Jahre einbringen sollte - bevor er einen weiteren Vertrag über 55 Millionen Dollar für die Teilnahme an EA Sports' FIFA 21 abschloss.

© getty CELLULAR GOODS: Das Unternehmen vertreibt Gesundheits- und Schönheitsprodukte, die auf biosynthetischen Cannabinoiden basieren. Das Unternehmen wurde im August 2018 gegründet und ging 2021 an die Börse. Beckham ist drittgrößter Aktionär.

© Instagram LUNAZ: Berichten zufolge hält Beckham einen Anteil von 10 Prozent an dem Unternehmen für die Restaurierung und Elektrifizierung von Oldtimern. Für den Autoliebhaber ist es ein Herzensprodukt, ein lukratives dazu.

© getty MODEMARKEN: Bis 2020 war Beckham Anteilseigner beim Label Kent & Curwen. Beckham war als Model und Markensprecher an den Werbekampagnen des Unternehmens beteiligt. Als die Londoner Marke Verluste schrieb, sprang Becks jedoch ab.

© getty Doch Mode ist bei den Beckhams ein großes Thema, was natürlich auch viel an seiner Frau Victoria liegt, die nicht nur als Model tätig war, sondern auch in der Modewelt investierte. Beckham selbst hat eine eigene Unterwäsche-Serie bei H&M.

© Instagram An Sponsoren mangelt es ihm nicht: Beckham hat weitere Partnerschaften mit Unternehmen wie Breitling, Sainsbury's, Armani, Gillette, der AIA Group und Pepsi geschlossen. Auch ein eigenes Parfüm verkaufte sich gut.

© getty DB VENTURES: Fast alle Investitionen werden über Beckhams Investmentgesellschaft DB Ventures getätigt. Diese wird von Beckham und seinem besten Freund, dem ehemaligen Fußballagenten David Gardner, geleitet.

© Instagram Zu DB Ventures gehören auch Beckhams Whiskymarke Haig Club, all seine Werbeverträge und eine Vereinbarung mit dem Fitness-Kette F45 Training.

© getty Die Gesellschaft DB Ventures ist inzwischen so lukrativ, dass längst andere Investoren aufmerksam wurden. Medienberichten zu Folge erwarb die Authentic Brands Group 55 Prozent der Anteile für 270,9 Millionen Dollar.

© getty IMMOBILIEN: Geld, das er sicherlich in weitere Immobilien investieren kann. Schon jetzt verfügt er über umfangreiches Portfolio mit Objekten in London, Miami, Paris und vielen mehr.

© getty KATAR: Während viele Geschäfte geräuschlos ablaufen, hat sich Beckham mit diesem Deal nicht viele Freunde gemacht. Der frühere Mittelfeldspieler sollte nicht nur das Gesicht der WM 2022 werden, sondern auch über zehn Jahre als Botschafter dienen. Vertragshöhe: 180 Millionen Euro.

© getty Heftige Kritik fing sich Beckham mit dem Deal ein: Er würde beim "Sportswashing" des zurückliegenden WM-Gastgebers helfen. Und das als UNICEF-Botschafter.