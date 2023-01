Transfers, News und Gerüchte am 10. Januar: Tottenham-Stürmer Harry Kane weiterhin Top-Ziel des FC Bayern

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 10. Januar.

Reus wolle seine Karriere zwar am liebsten beim BVB weiterführen, ein Abschied aus Dortmund sei aber durchaus ebenfalls eine Option. Zuletzt hatte unter anderem Ronaldo-Klub Al-Nassr FC Interesse signalisiert. "Natürlich schaue ich voraus, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, es wäre falsch, wenn ich mir keine Gedanken machen würde", meinte der 33-Jährige in einer Medienrunde im BVB-Trainingslager in Marbella.

Der 61-Jährige geht trotz der aktuellen Komplikationen von einer Einigung zwischen den beiden Parteien aus. "Am Ende wird und sollte Sommer für einen Preis um die sechs oder sieben Millionen Euro bei Bayern landen", so Matthäus. Schließlich wüssten beide Klubs "um die Bedürfnisse des Gegenübers".

Ansgar Knauff

Laut einem Bericht von Sport1 gab es zwischen dem 21-Jährigen und Borussia Dortmund die ersten Gespräche darüber, wie es im kommenden Sommer weitergehen soll. Aktuell ist Knauff noch an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, sein Leihvertrag bei der SGE läuft aber nur noch bis zum kommenden Sommer.

Bei den Gesprächen will der BVB offenbar feststellen, ob sich der Offensivspieler eine gemeinsame Zukunft in Dortmund vorstellen kann. Eine Entscheidung steht aber noch nicht an. Erst nach der aktuellen Transferperiode will man sich bei den Schwarz-Gelben ernsthaft mit Knauff befassen.