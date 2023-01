Transfers, News und Gerüchte am 9. Januar: Niclas Füllkrug wechselt überraschend den Berater

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 9. Januar.

Niclas Füllkrug

Der Stürmer des SV Werder Bremen hat sich etwas überraschend von seinem langjährigen Berater Gunther Neuhaus getrennt. 14 Jahre lang begleitete Neuhaus die Karriere des Stürmers, nun lässt sich Füllkrug allerdings von der Agentur Roof, bei der unter anderem auch die Bayern-Stars Sadio Mané und Serge Gnabry sowie die Nationalspieler Kai Havertz und Marc-André ter Stegen unter Vertrag stehen, beraten.

Zuletzt hatte sich der 29-Jährige für einen möglichen Vereinswechsel in Stellung gebracht. "Falls es zu der Konstellation kommt, dass ein Angebot da ist, muss man es bewerten. Ich bin mit Clemens Fritz und Frank Baumann in sehr engem Austausch. Wir müssen einfach schauen, in welche Richtung es sich entwickelt", sagte Füllkrug im Interview mit dem Portal Deichstube.

Gleichzeitig könne er sich aber auch einen Verbleib in Bremen vorstellen. Eine Vertragsverlängerung bei Werder sei nicht aus der Welt. "Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei. Weil ich hier weiß, was ich habe, weil ich das Vertrauen bekomme und einen tollen, offensiven Fußball spielen kann, von dem ich auch persönlich sehr profitiere", sagte Füllkrug: "Und das weiß ich auch. Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt."