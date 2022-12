Transfer-Ausblick der Superklubs: Katar-Stimmung in Paris, Katerstimmung bei den Bayern

Nach und nach nehmen die ersten Top-5-Ligen ihren Betrieb wieder auf - und im Januar öffnet das Transferfenster. SPOX schaut auf die absoluten Top-Klubs Europas wie den FC Bayern München, Real Madrid oder Manchester City und zieht ein Zwischenfazit: Wo ist noch Bedarf? Was könnte im Winter passieren?

Dafür haben wir jene acht Top-Klubs unter die Lupe genommen, die bereits im Sommer Teil des großen SPOX-Zwischenfazits waren. Die WM 2022 in Katar könnte nochmal für Wirbel sorgen.

© getty FC Chelsea Aktuelle Situation: Für die Blues lief es nach der Übernahme von Todd Boehly eher behäbig. Thomas Tuchel weg, Graham Potter da - in der Liga reicht es bisher nur für den achten Platz. Immerhin: Mit Ex-Leipziger Christopher Vivell ist nun ein sportlicher Leiter da, der die Dinge sortieren soll. Was im Winter passieren könnte: Mit David Datro Fofana soll ein 20-jähriges Sturmtalent von Molde FK kommen. Laut Fabrizio Romano liegt die Ablösesumme bei zwölf Millionen Euro. Brasilianische Medien melden zudem, dass Andrey Santos das zentrale Mittelfeld verstärken soll. Der 18-Jährige wird wohl 14 Millionen Euro in die Kasse von Vasco da Gama spülen. Spanische Medien berichteten zuletzt, dass N'Golo Kanté zum FC Barcelona wechseln könnte. Bei Chelsea wolle er demnach nicht mehr verlängern. Christian Pulisic wird wohl bleiben, taucht aber immer wieder auf der Liste der möglichen Abgänge auf. In der Innenverteidigung suchen die Blues ebenfalls neue Spieler. Piero Hincapié von Bayer Leverkusen soll laut Sky Thema sein, falls Josko Gvardiol nicht verfügbar oder bezahlbar ist. Gerüchte reißen zudem nicht ab, dass Youssoufa Moukoko vom BVB für die Offensive Thema sei. Auch Memphis Depay und Matheus Cunha wurden gehandelt. FC Chelsea: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Wesley Fofana (Leicester City) 4 (308) 1 0 Marc Cucurella (Brighton & Hove) 18 (1140) 0 2 Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) 14 (1168) 1 0 Denis Zakaria (Leihe von Juventus) 2 (139) 1 0 Carney Chukwuemeka (Aston Villa) 3 (43) 0 0 Raheem Sterling (Manchester City) 19 (1444) 5 2 Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona) 12 (717) 3 1 Zwischenfazit: Die hohen Sommerausgaben haben sich bisher noch nicht bezahlt gemacht. Mit etwas mehr Ruhe im Umfeld und klugen Wintertransfers könnte Chelsea aber schnell wieder in die Spur finden.

© getty FC Liverpool Aktuelle Situation: Auch beim FC Liverpool kriselte es vor der WM kräftig. Die Reds stehen auf dem sechsten Platz und in der Champions League geht es nun gegen Real Madrid. Zeit für einen Kaderumbruch? Was im Winter passieren könnte: Die größte Baustelle für Jürgen Klopp und Co. ist das Mittelfeld. Hier wurden zuletzt mehrere Namen gehandelt. Ismaël Bennacer beispielsweise, der aber bei Milan bald verlängern könnte. Wunschkandidat Jude Bellingham wäre wohl erst im Sommer zu haben. Die Spur zu WM-Durchstarter Sofyan Amrabat ist dagegen sehr heiß. Das Beraterteam des Marokkaners soll sich bereits mit Liverpool-Verantwortlichen getroffen haben. Auch an Enzo Fernández soll der LFC dran sein, argentinische Medien berichteten sogar schon von einem bevorstehenden Deal. Er wäre allerdings erst für den Sommer Thema. In der Offensive wurde ebenfalls Youssoufa Moukoko gehandelt. Der lange Ausfall von Luis Díaz könnte Liverpool zum Handeln zwingen. Angeblich suchen die Reds überdies einen neuen Ersatztorhüter. Der Name Ron-Robert Zieler fiel gelegentlich, konkret wurde da aber nichts. Nennenswerte Gerüchte um Abgänge gibt es indes nicht. FC Liverpool: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Calvin Ramsay (FC Aberdeen) 2 (93) 0 0 Fábio Carvalho (FC Fulham) 16 (518) 2 0 Arthur Melo (Leihe von Juventus) 1 (13) 0 0 Darwin Núñez (Benfica) 18 (941) 9 2 Zwischenfazit: Liverpool hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen und muss nun in der Rückrunde in einen guten Rhythmus finden. Von einigen Sommer-Neuzugängen wie Darwin Núñez hatte man sich zudem mehr erhofft.

© getty Manchester City Aktuelle Situation: Für die Skyblues läuft es absolut rund. Zwar steht der FC Arsenal in der Tabelle derzeit noch fünf Punkte vor ihnen, aber mit erholten Topspielern könnte City einer der Gewinner der WM werden. Was im Winter passieren könnte: Dementsprechend ruhig ist es auch um das Team von Pep Guardiola. Die konkretesten Gerüchte gab es rund um den Leipziger Josko Gvardiol, den City laut verschiedenen Medien gern verpflichten würde. Wobei das eher ein Sommerthema sein könnte. Mit der Vertragsverlängerung von Pep Guardiola hat Manchester City die Weichen für die Zukunft bereits stellen können. Auf der Abgangsseite dürften die Themen auch erst gegen Sommer wieder heiß werden. Hier rückten zuletzt Ilkay Gündogan und Bernardo Silva häufiger in den Fokus. Manchester City: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) 3 (270) 0 0 Manuel Akanji (BVB) 12 (1016) 0 1 Sergio Gómez (RSC Anderlecht) 10 (476) 0 1 Kalvin Phillips (Leeds United) 4 (53) 0 0 Erling Haaland (BVB) 18 (1380) 23 3 Zwischenfazit: Für City läuft vieles nach Plan. Die bisherigen Transfers sind größtenteils eingeschlagen - allen voran natürlich Erling Haaland. Ob es eine gute Saison wird, entscheidet sich aber erst im Frühling und Frühsommer.

© getty Juventus Turin Aktuelle Situation: Wo soll man anfangen? Der Scudetto ist bei zehn Punkten Rückstand auf die SSC Neapel bereits in weite Ferne gerückt, international ist Juve in die Europa League gerutscht. Handlungsbedarf wäre auf jeden Fall da. Was im Winter passieren könnte: Tatsächlich gibt es aber hauptsächlich Gerüchte um mögliche Abgänge. Während der WM sagte Adrien Rabiot beispielsweise, dass ihn die Premier League reizen würde. Auch der FC Barcelona wurde von der Sport als potenzieller Abnehmer genannt. Laut Sky könnte Juve zudem ein Talent verlieren: Ex-Bayern-Spieler Kenan Yildiz stehe auf dem Zettel von Benfica. Der aktuell an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Linksverteidiger Luca Pellegrini könnte nach Informationen der Gazzetta dello Sport bereits im Winter zurückkehren. Nicht aber als Verstärkung, sondern als Verkaufskandidat. Lazio Rom sei interessiert. Verstärkung erhofft sich die Alte Dame vielleicht von Chris Smalling. Der Engländer von der AS Roma stehe laut Calciomercato bei Juve und Inter auf der Einkaufsliste. Das spektakulärste Gerücht gab es zuletzt um Zinédine Zidane. Zuletzt noch mit Frankreich in Verbindung gebracht, berichteten italienische Medien nun, dass er sich auch den Job als Juventus-Coach vorstellen könne. Juventus Turin: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Bremer (FC Turin) 16 (1396) 1 0 Paul Pogba (Manchester United) 0 0 0 Manuel Locatelli (Leihe von Sassuolo) 17 (1241) 0 0 Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) 21 (1501) 1 6 Leandro Paredes (Leihe von PSG) 13 (695) 0 1 Federico Chiesa (AC Florenz) 3 (59) 0 1 Arkadiusz Milik (Leihe von Olympique Marseille) 17 (1046) 6 0 Ángel di María (PSG) 10 (391) 1 4 Zwischenfazit: Wenig deutet darauf hin, dass Juve die Saison noch sonderlich erfolgreich abschließen kann. Von Neuzugang Filip Kostic hatte man sich ebenso mehr versprochen wie von Innenverteidiger Bremer. Dass Paul Pogba direkt langfristig ausfiel, war ebenfalls nicht hilfreich.

© getty Paris Saint-Germain Aktuelle Situation: Der Katar-Klub wird aktuell als großer Gewinner der WM 2022 ausgemacht. Nur kann das Starensemble die starke Form ins Frühjahr transportieren? Dann geht es in der Königsklasse gegen die Bayern und am Abschneiden in der Champions League wird PSG gemessen. Was im Winter passieren könnte: Eine Verlängerung von Lionel Messi schien vor einigen Wochen noch weit weg zu sein. Nun berichten mehrere Medien, dass der Weltmeister in Paris bleibt. Trotz einer üppig besetzten Offensive gibt es Gerüchte, dass PSG sich im Angriff weiter verstärken möchte. João Felíx könnte laut verschiedener Medienberichte in die französische Hauptstadt wechseln. Auch Marcus Rashford war immer wieder Thema. "Jeder will ihn", sagte Al-Khelaifi zuletzt bei Sky über Jude Bellingham. Ein Wechsel zu Paris scheint aber unwahrscheinlich. Alternativ war die Verpflichtung von Ilkay Gündogan im November ein mediales Thema. Konkreter wurde es dazu aber nicht. Gehen könnte vielleicht Keyor Navas, der beim FC Bayern und anderen europäischen Klubs auf dem Zettel stehen soll und derzeit bei PSG nur auf der Bank sitzt. PSG: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Nuno Mendes (Sporting) 17 (1089) 2 4 Nordi Mukiele (RB Leipzig) 17 (787) 0 1 Fabián Ruiz (SSC Neapel) 12 (579) 0 0 Vitinha (FC Porto) 20 (1403) 0 0 Carlos Soler (FC Valencia) 12 (382) 3 2 Renato Sanches (OSC Lille) 13 (456) 2 0 Hugo Ekitiké (Leihe von Stade Reims) 12 (272) 1 2 Zwischenfazit: Im Moment könnte die Situation für Paris kaum entspannter sein. Auch wenn die bisherigen Neuzugänge noch nicht groß eingeschlagen sind.

© getty Real Madrid Aktuelle Situation: Die Saison lief gut an für den Champions-League-Sieger, aber direkt vor der WM gab es den einen oder anderen Rückschlag. So hat der FC Barcelona die Tabellenführung übernehmen können. In der Königsklasse geht es nun gegen Liverpool. Was im Winter passieren könnte: Real Madrid ist in den letzten Jahren vor allem durch langfristige Planung auffällig geworden. Es ist kaum vorstellbar, dass im Winter viel passiert. Für die Zukunft wurde mit Endrick aber bereits ein Talent aus Brasilien verpflichtet. Bis zu 72 Millionen Euro kostet der Mittelfeldspieler nach Informationen von SPOX und GOAL. Der Königstransfer soll im nächsten Sommer aber Jude Bellingham werden. Eine schnelle Entscheidung ist wohl nicht absehbar, aber Medien berichteten, dass Real sich sehr sicher fühle. Als Alternative sei Enzo Fernández im Gespräch. Während der WM berichtete die portugiesische Record, dass Bruno Fernandes in das Blickfeld der Königlichen gerückt wäre. Wechseln könnte indes Eden Hazard. Wie Fussballtransfers.com zuletzt schrieb, sei dies aber ebenfalls ein Thema für den Sommer. Real Madrid: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Antonio Rüdiger (FC Chelsea) 17 (1001) 2 0 Aurélien Tchouameni (AS Monaco) 18 (1291) 0 2 Zwischenfazit: Real Madrid hatte bereits einen Top-Kader und hat diesen nochmal klug verstärkt. Vor allem Aurélien Tchouameni und Antonio Rüdiger sorgen für eine starke Kaderbreite. Im Winter wird wohl nicht mehr viel passieren. Ob die Saison erfolgreich verläuft, hängt allerdings von vielen Faktoren ab.

© getty FC Barcelona Aktuelle Situation: Dem schwachen Abschneiden in der Champions League steht immerhin die Tabellenführung in der Liga gegenüber. Dennoch muss sich Barça nun wieder mit der Europa League begnügen - und Trainer Xavi stand vor der WM immer häufiger in der Kritik. Was im Winter passieren könnte: Dementsprechend gibt es auch zahlreiche Gerüchte rund um die Katalanen. Benjamin Pavard könnte vom FC Bayern kommen. Grundsätzlich steht die Defensive nach dem Abschied von Gerard Piqué und einigen Gegentoren in der Champions League im Fokus. Dazu dürfte auch das Interesse an Abräumer N'Golo Kanté zählen (siehe FC Chelsea oben). Adrien Rabiot könnte eine Alternative sein (siehe Juventus oben). Weiter vorn ist wohl Daichi Kamada ein Thema, wie die Frankfurter Rundschau jüngst berichtete. Auf der Abgangsseite steht der Abschied von Sergio Busquets im Sommer so gut wie fest. Auch ein Wechsel von Frenkie de Jong war aufgrund seines hohen Gehalts häufig Thema. Kurzfristig könnte sich ein Wechsel für Memphis Depay ergeben, für den sich Barça laut der Sport eine Summe von bis zu 15 Millionen Euro erhofft. FC Barcelona: Die bisherigen Neuverpflichtungen im Überblick Spieler (vorheriger Klub) Pflichtspieleinsätze (Minuten) Tore Vorlagen Jules Koundé (FC Sevilla) 10 (823) 0 3 Héctor Bellerín (FC Arsenal) 5 (321) 0 0 Marcos Alonso (FC Chelsea) 12 (853) 1 0 Franck Kessié (AC Milan) 13 (485) 1 0 Raphinha (Leeds United) 18 (865) 2 4 Robert Lewandowski (FC Bayern) 19 (1510) 18 4 Zwischenfazit: Barça ist national zuletzt in Tritt gekommen, performt aber weiterhin unter den eigenen Möglichkeiten. Robert Lewandowski ist wie erwartet eingeschlagen, darüber hinaus fiel es den Neuzugängen schwer, sich reibungslos einzufügen.