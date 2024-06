José Mourinho glaubt bei der EM 2024 an Heimatland Portugal: "Wahrscheinlich die beste Mannschaft, die wir je hatten"

© getty

José Mourinho hat EM-Favoriten: "Will nicht respektlos sein, aber ..."

Mourinho gab auch ein paar Prognosen für die Euro 2024 ab: "Ich will nicht respektlos gegenüber früheren Generationen sein, aber was die Tiefe und Qualität des Kaders angeht, sind wir jetzt wahrscheinlich die beste Mannschaft, die wir je hatten, und Portugal kann die EM gewinnen."

Es gehe darum, "Selbstvertrauen und den Glauben daran zu haben, dass man jeden schlagen kann. Ich will nicht sagen, dass Portugal die beste Mannschaft ist, aber Spanien, Frankreich, England und Deutschland sind nicht besser".

Das größte Problem für einen Trainer sei es, "zu entscheiden, wer spielen soll, denn es gibt zwei großartige Rechtsverteidiger, zwei großartige Linksverteidiger, zwei großartige Mittelfeldspieler - und ich sage nur zwei, weil wir einen 23-Mann-Kader haben, aber es gibt noch mehr."

Und wer gewinnt nun den Titel? "Wenn es eine Überraschung gibt, werde ich überrascht sein! Frankreich und Deutschland sind immer gut, Portugal und England sind besser als je zuvor." Diese vier Mannschaften seien favorisiert.

"Bei Spanien bin ich mir nicht sicher, aber der Fußball, den sie spielen, und die Spieler, die sie haben, sind von höchster Qualität", so Mourinho weiter: "Italien oder Belgien wären eine Überraschung."

Die Europameisterschaft startet am 14. Juni, wenn Deutschland auf Schottland trifft. Kane und England treffen am 16. Juni auf Serbien. Mourinho-Favorit Portugal startet am 18. Juni gegen Tschechien in das Turnier.

José Mourinho hat im Rahmen einer Veranstaltung von Topps und deren UEFA EURO 2024 Match Attax und Sticker Kollektion gesprochen. Der Portugiese ist weltweiter Botschafter von Topps. Die Sammlerstücke sind bei Topps.com und allen guten Einzelhändlern zu erhalten.