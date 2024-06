Große Namen auf der Wunschliste: Fenerbahce Istanbul und José Mourinho wollen wohl mehrere Stars holen

Yildirim sagte Journalisten am Wochenende: "Ich habe die Spieler schon erwähnt. Wir wollen Lukaku. Wir wollen Dybala und Talisca. Den Rest behalten wir noch für uns. Das sage ich euch, wenn ich gewählt worden bin."

Mourinho war am Wochenende als neuer Fenerbahce-Trainer in Istanbul begeistert empfangen und dann vorgestellt worden.

Er soll Fener, das zuletzt dreimal in Folge Vizemeister wurde, wieder nach ganz oben in der Süper Lig führen. In der abgelaufenen Saison musste sich das Team hauchdünn Galatasaray im Meisterrennen geschlagen geben, obwohl es sich nur eine Niederlage in der gesamten Spielzeit leistete.

Mit Romelu Lukaku (FC Chelsea) arbeitete Mourinho noch in der vergangenen Saison bei der Roma zusammen, die den Belgier von den Blues ausgeliehen hatte. Er soll angeblich für 23 Millionen Euro zu haben sein.