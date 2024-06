"Besseres Angebot als Besiktas": Gehalt von José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul enthüllt

In den vergangenen Jahren wurden die Kanarienvögel dreimal in Folge Vizemeister. In der gerade abgelaufenen Spielzeit reichten 99 Punkte bei nur einer Niederlage nicht, um mit Spielern wie Edin Dzeko, Dusan Tadic und Cengiz Ünder den Stadtrivalen Galatasaray in der Tabelle hinter sich zu lassen.

Bei Fenerbahce stehen demnächst Präsidentschaftswahlen an. Dabei will der Ex-Boss Aziz Yildirim wieder die Kontrolle über den Klub übernehmen und Ali Koc ablösen.

Er hat bereits öffentlich drei Transfer-Kandidaten genannt, die Fener im Falle seines Wahlsiegs holen will: Romelu Lukaku (Chelsea), Paulo Dybala (Roma) und Anderson Talisca (Al-Nassr).