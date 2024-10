FC Bayern München, News und Gerüchte: Innenverteidiger Hiroki Ito erneut verletzt? FCB gibt Update

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: FCB gibt Update nach Schreck um Hiroki Ito

Der FC Bayern München hat offenbar Entwarnung bezüglich des Gesundheitszustandes von Innenverteidiger Hiroki Ito gegeben. Nach Informationen der Bild habe sich der Japaner nach seinem Trainingsabbruch nicht schwerer verletzt.

Ito war erst kürzlich ins Individualtraining eingestiegen, nachdem er sich Ende Juli im Testspiel bei Düren (1:1) einen Mittelfußbruch zugezogen hatte. Bei einer Übung am Montagvormittag fasste sich der Japaner nach einem Sprint dann erneut schmerzverzerrt an den Oberschenkel und wurde anschließend in die medizinische Abteilung eingewiesen.

Auf Bild-Nachfrage erklärten die Bayern allerdings, dass bei Ito "keine Verletzung vorliege. Der Spieler sei in seinem Aufbau-Training lediglich bis an seine Belastungsgrenze gegangen und habe die Einheit danach in Absprache mit dem Staff beendet."

Der 25-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister. Für die Schwaben, für die er zwischen 2021 und 2024 auf dem Rasen stand, absolvierte er 97 Pflichtspiele, wobei er zwei Tore und fünf Assists verbuchte.

Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.