FC Bayern München, News und Gerüchte - "Schon seit Jahren nicht mehr gesehen": FCB-Boss verteilt Seitenhieb auf Thomas Tuchel

© imago images

FC Bayern München, News: Julian Nagelsmann erklärt Schwierigkeiten von Ryan Gravenberch beim FCB

Unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann wechselte Ryan Gravenberch 2022 von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Der Niederländer konnte sich in München jedoch nie wirklich durchsetzen.

Vor dem Duell zwischen Deutschland und Niederlande blickte Bundestrainer Nagelsmann daher noch einmal auf die gemeinsame Zeit mit Gravenberch an der Säbener Straße zurück. "Es war damals kompliziert für ihn, denn wir hatten im Mittelfeld Joshua Kimmich und Leon Goretzka", sagte Nagelsmann. "Ich war neuer Trainer beim FC Bayern und es war nicht so einfach, Spieler der deutschen Nationalmannschaft auf die Bank zu setzen. Für Ryan war es eine neue Situation, an die er sich gewöhnen musste, weil er zuvor bei Ajax fast immer von Anfang an gespielt hatte."

Seit einem Jahr nun spielt der 22-Jährige für den FC Liverpool und zeigt dort mehrfach gute Leistungen. Die sind auch Nagelsmann nicht verborgen geblieben. "Er macht es perfekt. Aber ich habe diese Entwicklung erwartet, weil Ryan ein schlauer Junge und brillanter Spieler ist", erklärte der 37-Jährige.