FC Bayern München, News und Gerüchte: "Viele technische Fehler!" Deutliche Kritik an Michael Olise

© getty

FC Bayern München, News: Didier Deschamps kritisiert Leistung von Michael Olise

70 Minuten dufte Michael Olise vom FC Bayern am Donnerstag im Trikot der französischen Nationalmannschaft beim Nations-League-Duell in Israel ran. Beim Stand von 2:1 für Frankreich wurde der Offensivspieler ausgewechselt, am Ende gewannen die Gäste noch mit 4:1 - auch, weil der für Olise eingewechselte Bradley Barcola den finalen Treffer beisteuerte.

Nach der Partie kritisierte Nationaltrainer Didier Deschamps Olises Leistung. "Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht. Er weiß das möglicherweise auch. Er hat viele technische Fehler gemacht. Es gibt eine Erwartung, die einer Bestätigung bedarf. Es ist nicht so, dass er komplett von unserem Spiel abgekoppelt war. Er war anspielbar, aber mit seinem starken linken Fuß und seiner Technik kann er es besser machen", sagte Deschamps.

Der 53 Millionen Euro teure Neuzugang erwischte dagegen beim FCB einen starken Start. In bislang neun Pflichtspielen gelangen Olise neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen).