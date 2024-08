FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wurde offenbar 56-Millionen-Euro-Flop vom FC Chelsea angeboten

© Getty

FC Bayern München, Gerücht: FC Chelsea bot dem FCB wohl Raheem Sterling an

Dem FC Bayern München wurde offenbar Raheem Sterling vom FC Chelsea angeboten. Das will die Bild erfahren haben. Demnach habe der Rekordmeister aber abgelehnt. Gründe dafür seien unter anderem das Alter des 29-Jährigen, sein hohes Gehalt und der fehlende Bedarf im Bayern-Kader. Bei den Blues soll der Engländer derzeit laut verschiedenen Medienberichten rund 20 Millionen Euro Fixgehalt pro Saison kassieren.

Chelsea ist derzeit darum bemüht, seinen Kader auszudünnen. So spielt Sterling in den Planungen aktuell keine große Rolle. Ihm wurde jüngst sogar die Rückennummer weggenommen. Eine neue hat er bisher nicht erhalten. Sterling wechselte 2022 für 56,2 Millionen Euro nach London, fand dort aber nie die Form, die ihn bei Manchester City zu einem der begehrtesten Spieler Europas werden ließ. In 81 Einsätzen für Chelsea gelangen ihm 19 Tore und 12 Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.