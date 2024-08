FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka bleibt offenbar hartnäckig - Lothar Matthäus lobt FCB-Vorgehen

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Jonathan Tah oder nix?

Ein weiterer Neuzugang in der Innenverteidigung sei beim FC Bayern München derzeit nicht geplant, falls der Transfer von Jonathan Tah nicht doch noch über die Bühne geht. Das will Sky erfahren haben. Demnach wären Gerüchte, dass die Münchner Interesse an Joe Gomez vom FC Liverpool hätten, nicht wahr.

Zuletzt gab es gegenteilige Berichte über den Status der Verhandlungen um Tah. Der kicker berichtete, dass der Deal vom Tisch sei, Bild und Sky dementierten, schrieben aber auch, dass es derzeit Stillstand bei den Verhandlungen gebe.

Die Bayern hatten im Sommer Hiroki Ito verpflichtet, der nun erstmal verletzt fehlen wird. Außerdem hatte der Rekordmeister Matthijs de Ligt an Manchester United abgegeben.