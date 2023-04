FC Bayern München: Philipp Lahm als Funktionär beim FC Bayern - da war doch mal was

Philipp Lahm wäre ein logischer Kandidat, sollte der FC Bayern München demnächst einen Nachfolger für seinen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn benötogen. Lahm und ein Funktionärsposten beim FCB - da war doch mal was.

In der Saison 2016/2017 war die fußballergewordene Multifunktionsmaschine Philipp Lahm noch unumstrittener Stammspieler des FC Bayern München und Kapitän des schon damaligen Serienmeisters, sein Vertrag lief noch bis Sommer 2018. Als er im Februar 2017 nach seinem 501. Spiel für den FC Bayern München sein Karriereende zum Saisonende verkündete, schockte er Fans und Funktionäre gleichermaßen.

Bekanntermaßen ist am Ende Hasan Salihamidzic mit dem Posten des Sportdirektors betraut worden. Salihamidzic gilt als Hoeneß-Schützling. Keine zwei Wochen nach Lahms Verkündung des Karriereendes und der Info, dass er nicht für das Amt des Sportdirektoren zur Verfügung steht, wurde Salihamidzic zunächst als Klubrepräsentant im Verein etabliert, übernahm ab Sommer als Sportdirektor und ist 2020 sogar zum Sportvorstand aufgestiegen. Damit bekam er am Ende die Rolle, die Lahm ursprünglich verwehrt worden war. Doch dazu später mehr.

2021 präzisierte er seine zeitlichen Bedenken rund um sein Karriereende. Lahm habe noch bis zum Saisonende als Spieler mit all seinen Mitstreitern zusammengespielt. Plötzlich vom einen Tag auf den anderen der Vorgesetzte dieser Spieler zu sein, habe sich nicht richtig angefühlt. "Das ist nicht so einfach, diesen Fakt frei von früheren Emotionen außen vor zu lassen", erklärte er weiter.

Doch ein Vorstandsposten für einen Berufseinsteiger kam nicht in Frage. Uli Hoeneß sagte der Funke Mediengruppe : "Bei uns im Aufsichtsrat sitzen Dax-Vorstände. Für die kommt nicht infrage, dass jemand ohne Berufserfahrung im Vorstand anfängt." Auch Sammers Vorgänger Christian Nerlinger sei nur Sportdirektor gewesen. Die Ausnahme für Sammer habe mit dessen Berufserfahrung beim DFB zu tun gehabt. Dort war Sammer zuvor sechs Jahre lang als Sportdirektor tätig gewesen.

© getty

Die Beziehung mit Uli Hoeneß

Denn im selben Atemzug kritisierte er auch einen der beiden Entscheidungsträger. "Ich glaube, dass Uli Hoeneß noch zu tatkräftig ist, um loszulassen", stichelte Lahm gegen den erst kurz zuvor wieder zum Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden aufgestiegenen Hoeneß. Er sei noch zu jung, wolle alles selbst beeinflussen.

Das sei zwar "sein gutes Recht", weil er vieles für den Verein geleistet hat. Doch offenbar stellte sich Philipp Lahm so eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht vor. "Ich glaube, dass es in jedem Unternehmen oder Verein eine Hirarchie gegen muss. Jeder sollte seine Rolle in einem solchen Gefüge kennen und verstehen", erzählte der Weltmeister gegenüber der Deutschen Welle.

Hoeneß ließ das Ganze nicht auf sich sitzen und schoss zurück. Es gefalle ihm nicht, dass es so dargestellt würde, dass jeder vor ihm und Rummenigge "Angst haben muss", kritisierte er gegenüber der Welt. Viel eher könnte man von ihnen perfekt lernen. "Bessere Lehrmeister gibt es kaum", adelte er sich selbst.

Ein weiteres Problem soll der Einfluss von Lahms langjährigen Beraters und Geschäftspartners Roman Grill gewesen sei. Grill hatte, ehe er sich exklusiv um die Karriereplanung von Philipp Lahm kümmerte, in der Pressestelle des FC Bayern München gearbeitet - und war nicht im Besten auseinandergegangen mit dem Rekordmeister. Vor allem Hoeneß, hieß es damals, soll keine große Lust gehabt haben, quasi als Lahms Schatten auch Grill in den wichtigsten Sitzungen des Klubs dabei zu haben.