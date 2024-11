BVB, News und Gerüchte - "Das ist wirklich ein Problem für Nuri Sahin": TV-Experte nimmt Trainer von Borussia Dortmund in Schutz

© getty

BVB, News: Stefan Effenberg nimmt Nuri Sahin in Schutz

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat BVB-Trainer Nuri Sahin in Schutz genommen und erklärt, dass die derzeitige sportliche Krise von Borussia Dortmund primär mit den vielen Verletzten zusammenhänge.

"Das ist wirklich ein Problem für Chefcoach Nuri Sahin und ein ganz entscheidender Punkt. Man sieht das ja selbst bei Manchester City, wo nicht nur Rodri ausfällt - dann kannst du diese Stärke nicht aufrechterhalten", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für Sport1.

Bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 musste Sahin erneut auf eine Vielzahl an wichtigen Leistungsträgern verzichten, unter anderem Gregor Kobel, Waldemar Anton und Karim Adeyemi. "Und wenn ein Pascal Groß auf rechts geschoben wird, dann fehlt dir schon etwas", so Effenberg.

Derart viele Verletzungen würden in einem Team "die ganze Statik und auch etwas im System" verändern. "Für die Ansprüche, die der BVB hat, ist es unheimlich schwer, das aufzufangen. Aber noch einmal: Mit so vielen Ausfällen ist es für jede Mannschaft schwer, an ihr Top-Niveau ranzukommen."