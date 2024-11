BVB, News und Gerüchte - "Die haben sich ergeben": Dietmar Hamann stellt Dortmunds Trainer Nuri Sahin in Frage

© imago images

BVB, News: Pascal Groß hadert mit Dortmunds großer Diskrepanz

Borussia Dortmund hat bislang all seine fünf Bundesligaheimspiele in dieser Saison gewonnen - und nur einen Punkt aus fünf Partien in der Fremde geholt. Diese große Diskrepanz ist auch für BVB-Akteur Pascal Groß ein schwer zu verstehendes Phänomen.

"Ich glaube, die letzten zwei, drei Spiele waren besser von uns. Das Gesamtpaket war einfach besser. Wir haben nicht mehr so viel zugelassen, haben intensiv gespielt, haben uns Chancen herausgespielt. Es gibt keinen Grund, das auswärts nicht zu machen", sagte er.

Der deutsche Nationalspieler führte aus: "Wir haben sogar immer Tausende Fans dabei. Es ist also nicht so, dass uns der Support fehlt. Im Gegenteil: Wir haben das Gefühl, unsere Fans hört man mehr als die Heimfans. Deswegen müssen wir es schleunigst von der Mentalität her so angehen wie ein Heimspiel. Wir haben alles gegeben, haben die Köpfe nicht hängen lassen. Ich glaube, die Dortmund-Fans honorieren harte Arbeit. Heute haben sie das gemacht und uns Mut zugesprochen, dass wir da zusammen durchgehen."