BVB, News und Gerüchte - "Das ist natürlich ein Thema": Dortmund-Star spricht über Baustellen unter Trainer Nuri Sahin

© getty

BVB, News: Waldemar Anton spricht über Baustellen unter Nuri Sahin

Der Saisonstart von Borussia Dortmund war alles andere als zufriedenstellend. Dementsprechend kritisch wird Nuri Sahin deshalb bereits beäugt. Rückendeckung bekommt der BVB-Trainer nun aber von seinem Abwehrchef Waldemar Anton.

"Es ist ein neues Trainerteam gekommen, die Mannschaft ist neu zusammengesetzt, wir wollen anders Fußball spielen", erklärte der Sommer-Neuzugang vom VfB Stuttgart im Interview mit dem Ruhr Nachrichten.

Für einen Lernprozess unter dem neuen Coach brauche es vor allem Geduld: "Ich weiß auch, dass wir wenig Zeit haben. Aber wir haben schon gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Das müssen wir aber konstant auf den Platz bringen, das ist auch unser Anspruch", so Anton.

Nichtsdestotrotz gebe es Dinge, die der BVB dringend verbessern müsse. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir konstanter werden, dass wir auch mal Auswärtsspiele gewinnen. Das ist natürlich ein Thema." Dabei sieht der 28-Jährige Baustellen in allen Mannschaftsteilen. "Wir müssen in der Abwehr sicher stehen. Wir müssen uns Chancen herausspielen, schneller zum Tor kommen und Abschlüsse haben. Daran hat es am Anfang der Saison noch gefehlt."

Auf menschlicher Ebene kommt Anton mit seinem neuen Trainer indes wunderbar zurecht. "Er ist manchmal sehr ruhig, dann wieder emotional. Er arbeitet sehr, sehr viel. Er spricht viel an und kann auch mit unterschiedlichen Spielern sehr gut umgehen."