BVB, News: Nico Schlotterbeck teilt humorvoll gegen seinen Bruder aus

Keven Schlotterbeck zeigt beim FC Augsburg aktuell starke Leistungen. So stark, dass im Rahmen einer Pressekonferenz des DFB-Teams die Frage aufkam, ob er nicht einer für die Nationalmannschaft sei. Gerichtet wurde die Frage an seinen Bruder Nico Schlotterbeck – und der BVB-Mann hatte eine humorvolle Breitseite für Keven parat: "Sein größtes Problem ist, dass er in der Nationalmannschaft einen guten Konkurrenten hat."

Beide spielen in der Innenverteidigung und beide haben einen starken linken Fuß. "Ich freue mich, dass er seit eineinhalb Jahren sehr gut performt in seinem Verein", erklärte Schlotterbeck dann in einem etwas seriöserem Ton: "Er wird sich das Spiel gegen Ungarn anschauen und mir dann sagen, wie er es gefunden hat." Über eine mögliche Nominierung wollte er jedoch nicht zu viel philosophieren: "Vielleicht ergibt sich mal die Chance."

Ganz neu wäre die Erfahrung für Keven Schlotterbeck nicht. Im Jahr 2021 stand der heute 27-Jährige im deutschen Kader für Olympia, wurde in drei Spielen eingewechselt.