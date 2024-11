BVB, News und Gerüchte: Brisanter Antrag! Borussia Dortmund droht Fanärger auf der Hauptversammlung

© getty

BVB, News: Brisanter Antrag könnte für Fanärger auf der Hauptversammlung sorgen

Borussia Dortmund könnte eine unangenehme Mitgliederversammlung bevorstehen. Denn wie unter anderem Schwatzgelb berichtet, liegt ein Antrag vor, der vorsieht, den Vertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall schnellstmöglich zu beenden. Das Fanportal hat diesen Antrag von Wilfried Harthan (Mitglied im BVB-Fanclub Heinrich Czerkus) nun veröffentlicht.

"Die Mitgliederversammlung missbilligt den Werbedeal mit Rheinmetall und ist der Ansicht, dass der Sponsorenvertrag so rasch wie möglich beendet werden soll", heißt es darin. Zwar sei man sich bewusst, "dass diese Stellungnahme, ähnlich wie die Bestimmungen des Grundwertekodex, rechtlich nicht bindend ist". Doch man gehe davon aus, dass der Vorstand des e.V. und die Geschäftsführung der GmbH & Co. KGaA "das Votum der Mitgliederversammlung zur Kenntnis nehmen und sich davon leiten lassen".

Begründet wird der Antrag damit, dass der Deal "für die meisten Mitglieder des Vereins völlig überraschend gekommen" sei und seitdem die Außendarstellung des Vereins geprägt habe. Er stelle für viele "ihr Selbstverständnis als Mitglied von Borussia Dortmund in Frage". In Bezug auf das wichtigste Argument des BVB, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung habe, heißt es im Antrag, dass es nicht die Aufgabe eines Fußballvereins sei, "um gesellschaftliche Akzeptanz für einen Rüstungskonzern zu werben, zumal Rheinmetall eine Medaille mit zwei Seiten ist". Wer Kriegswaffen herstelle, verdiene nicht an Frieden, sondern am Krieg.

Rheinmetall profitiere enorm vom Ukrainekrieg, der Kurswert der Aktie sei seit Kriegsbeginn um über 500 Prozent gestiegen. "Das ist die schmutzige Seite der Medaille, die mit dem Logo von Borussia Dortmund überklebt werden soll. Ein solches Sportswashing ist mit dem Grundwertekodex unseres Vereins nicht zu vereinbaren", schließt der Antrag.

Der BVB verkündete im Mai die Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern und erntete dafür vor allem von den eigenen Fans viel Kritik. Die Hauptversammlung des BVB findet in diesem Jahr am 25. November statt.