BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl gibt Nuri Sahin trotz Pokal-Aus eine Jobgarantie - zwei große Namen auf der Streichliste von Borussia Dortmund?

© imago images

BVB, Gerücht: Zwei Stammspieler auf der Streichliste?

Borussia Dortmund kann mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein. Entsprechend rückt auch die Kaderplanung wieder in den Fokus. Wie die Sport Bild berichtet, stehen sowohl Donyell Malen als auch Emre Can auf einer möglichen Streichliste.

Bei Malen gibt es demnach Zweifel an seinen mentalen Qualitäten, aber auch Ärger über sein Verhalten. Schon im November 2023 wechselte er seinen Agenten, um einen Wechsel zu erzwingen, was aber scheiterte. Jetzt wechselte er wieder seinen Berater, um erneut einen neuen Klub zu finden. Alle Seiten gehen derzeit davon aus, dass seine Zeit in Dortmund nach der Saison vorbei ist.

Can hingegen soll wegen seiner Leistungen auch intern immer mehr in der Kritik stehen. So gibt es in der Kabine angeblich bereits erste Stimmen, die sich darüber Sorgen machen, dass es keinen Führungsspieler gebe. Seine Zukunft sei deshalb ungewiss.