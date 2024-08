BVB, News und Gerüchte: West Ham United baggert offenbar heftig an Niclas Füllkrug - Transfer von Yan Couto perfekt

© getty

BVB, News: Transfer von Yan Couto zu Borussia Dortmund perfekt

Nach Informationen von SPOX ist der Wechsel von Yan Couto von Manchester City zu Borussia Dortmund perfekt. Am Donnerstag wird der Brasilianer zu seinem neuen Klub reisen, der sich am selben Tag ins Trainingslager in die Schweiz begibt.

Couto wird ausgeliehen, anschließend greift eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

"Der zukünftige Dani Alves": So entwickelte sich Couto zu einer der "Sensationen der Saison"