BVB, News und Gerüchte: FC Bologna schaut sich wohl nach Alternativen zu Mats Hummels um

© getty

BVB, News: Nuri Sahin will Kapitänsfrage wohl zu Beginn des Trainingslagers klären

Ob Emre Can auch kommende Saison Kapitän von Borussia Dortmund sein wird, ist noch offen. Trainer Nuri Sahin trifft aber wohl zeitnah eine Entscheidung.

Laut Ruhrnachrichten will Sahin die Kapitänsfrage in Absprache mit der sportlichen Leitung zu Beginn des anstehenden Trainingslagers in Bad Ragaz (1. bis 9. August) geklärt haben. Neben Can gilt beispielsweise auch Julian Brandt als Kandidat.