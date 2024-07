BVB, News und Gerüchte: Neue Hoffnung bei Serhou Guirassy - Legende gibt Giovanni Reyna einen Ratschlag

© getty

BVB, News: MLS-Legende gibt Giovanni Reyna Ratschlag für die Zukunft

Bei Borussia Dortmund ist die Zukunft von Giovanni Reyna ungewiss. Der langjährige MLS-Spieler Sacha Kljestan hat dem BVB-Star nun einen Ratschlag für dessen Zukunft gegeben.

"Wir haben gesehen, dass er in Dortmund keine Spielminuten bekam, dann wurde er an Nottingham Forest ausgeliehen und bekam dort nicht wirklich genug Spielminuten", bilanzierte der 38-Jährige die schwierige Situation des 21-Jährigen in der vergangenen Saison.

Für Reyna könnte deshalb ein Wechsel in die USA von Interesse sein. "So könnte er zwei Jahre lang Woche für Woche spielen, zeigen, wie gut er in der MLS ist, und mit 23 Jahren nach der WM 2026 zurück nach Europa wechseln. Ich denke, das ist ein Kinderspiel. Der Junge hat Qualität. Holt ihn zurück nach Hause. Er braucht Spielzeit. Er wird euch Torvorlagen verschaffen. Er wird Spielzüge vorbereiten", so Kljestan.

Reynas Vertrag in Dortmund ist noch bis 2026 datiert. In der letzten Saison war er aufgrund der hohen Konkurrenz in der BVB-Offensive an PL-Klub Nottingham Forest verliehen, hinterließ dort allerdings auch keinen bleibenden Eindruck.