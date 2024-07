Top-Klub will angeblich Niclas Füllkrug vom BVB holen - spektakuläre Doppelspitze geplant

Füllkrugs Position als gesetzter Stürmer beim BVB könnte durch die Verpflichtung von Stuttgarts Top-Angreifer Serhou Guirassy in Gefahr geraten. Der Dortmunder Deal mit dem Guineer scheiterte in dieser Woche allerdings erst einmal, da eine Knieverletzung beim Medizincheck entdeckt wurde.

Füllkrug wechselte kurz vor Ende der Transferperiode im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2026. In der vergangenen Saison erzielte Füllkrug für den BVB in allen Wettbewerben in 43 Pflichtspielen 15 Tore und bereitete weitere 10 Treffer vor.

Bei der Europameisterschaft war er in fünf Partien zweimal erfolgreich für das DFB-Team. Mit 13 Toren in 21 Länderspielen kann er in der Nationalmannschaft eine starke Quote vorweisen.