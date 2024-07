BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund zeigt angeblich Interesse an einem Siegtorschützen der EM

© getty

BVB, News: Lothar Matthäus von Nuri Sahin überzeugt

Unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin will der BVB in der kommenden Bundesliga-Saison wieder angreifen. Das traut ihm Lothar Matthäus auch zu. "Nuri Sahin muss sich natürlich beweisen, er hat in der Bundesliga noch keine Erfahrung gesammelt, er gehört zur jüngeren Trainer-Garde", sagte der Rekordnationalspieler gegenüber sport.de: "Aber er kennt Dortmund, hat lange sehr erfolgreich dort gespielt. Ich habe das Gefühl, dass sich da schon viel in die richtige Richtung bewegt, auch, was die Transfers angeht."

Sein Fazit: "Ich glaube schon, dass mit Sahin ein frischer Wind reinkommt. Man hat in Dortmund viele Sachen geändert. Ich denke schon, dass das funktionieren kann." Allerdings müsse der junge Trainer "performen", betonte er: "Die Messlatte muss sein, dass es auch in der Bundesliga läuft und nicht nur in der Champions League".

Sahin hatte am Freitag sein erstes Testspiel als BVB-Trainer absolviert. Gegen eine Fanauswahl gewann die Borussia mit 7:1.