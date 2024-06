BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will wohl einen Teenager, der bis zu 57 Millionen Euro kosten soll

© getty

BVB, Gerücht: Archie Gray ist ein Kandidat für das Mittelfeld

Borussia Dortmund zeigt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano "konkretes Interesse" an Mittelfeldspieler Archie Gray vom englischen Zweitligisten Leeds United. Neben den Schwarzgelben bemühe sich auch der FC Chelsea um den Teenager, wenngleich noch kein Angebot abgegeben worden sei und auch viele weitere Vereine Gray gescoutet hätten.

Der 18-Jährige gilt auf der Insel als großes Talent. Er hat diverse englische Junioren-Auswahlteams durchlaufen und ist aktuell U21-Nationalspieler (zwei Einsätze, ein Tor). Obwohl er noch so jung ist, absolvierte er für Leeds in der vergangenen Saison 52 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen.

Einer, der zum Beispiel große Stücke auf das Juwel hält, ist der ehemalige Arsenal-Verteidiger Lee Dixon. Er schwärmte bei ITV: "Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 Jahre alt ist. Er wirkt einfach, als hätte er schon 300 Spiele gemacht!"

Grays Vertrag beim Championship-Klub läuft nach einer Verlängerung im Januar dieses Jahres noch bis 2028. Dort spielt er bereits seit der U9. Der Rechtsfuß, der schottische Wurzeln hat, gilt als großer Leeds-Anhänger, bereits sein Großvater und sein Vater liefen für die Peacocks auf. Womöglich hilft es interessierten Vereinen aber, dass Leeds im Saisonendspurt den Aufstieg in die Premier League verspielte.

Gerüchte um Gray und den BVB sind nicht neu, sie kamen erstmals im Herbst 2023 auf. Auch der FC Liverpool soll ihn damals auf dem Zettel gehabt haben. Als angebliche Ablöseforderung wurde von der Daily Mail eine Summe zwischen 45 und 57 Millionen Euro genannt.