BVB, News und Gerüchte: Zwei Gründe sollen gegen eine Rückholaktion von Jadon Sancho sprechen - zwei Valencia-Talente im Blick?

Der BVB hat sich angeblich mit einer Rückholaktion von Jadon Sancho beschäftigt, doch zwei wichtige Gründe sprechen gegen den Transfer. Die News und Gerüchte zum BVB am Mittwoch.

© getty Jadon Sancho fehlt heute gegen den FC Bayern.

BVB, Gerücht: Zwei Gründe sprechen gegen Rückholaktion von Jadon Sancho

Borussia Dortmund hat sich nach Angaben der Sport Bild mit einer Rückholaktion von Jadon Sancho von Manchester United beschäftigt - allerdings aus zwei Gründen gegen den Transfer des englischen Flügelstürmers entschieden, der zwischen 2017 und 2021 für den BVB spielte und in Dortmund seinen sportlichen Durchbruch schaffte.

Der wichtigste Grund sei das Geld: Dortmund habe sich über Mittelsmänner bei United nach den Transfermodalitäten erkundigt und erfahren, dass die Red Devils an einem Leihgeschäft nicht interessiert sind und für einen Verkauf rund 60 Millionen Euro Ablöse veranschlagen. Dieser Betrag sei viel zu hoch für den BVB, dem aktuell für Transfers nur ein Mini-Budget zur Verfügung steht.

Der zweite Grund seien die Disziplinlosigkeiten des Engländers: Sancho komme oft zu spät zum Training und schlafe zu wenig, weil er nachts noch an der Konsole zockt. An freien Tagen sei er zudem oft mit einem Privatjet unterwegs. Ein Verhalten, das weder in der Mannschaft noch bei den BVB-Fans sonderlich gut ankommen wären, wenn die Leistungen nicht herausragend sind.