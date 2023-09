BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund offenbar bei Real Madrid auf dem Zettel

Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hadert mit Fragen von Journalisten. Youssoufa Moukoko könnte unter bestimmten Bedingungen offenbar gehen - zu Real Madrid? Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Sebastian Kehl hadert mit Fragen von Journalisten

Borussia Dortmund fehlt derzeit mehr als nur die Leichtigkeit, dennoch bleibt der BVB in dieser Bundesligasaison ungeschlagen. Angesprochen auf die geringe spielerische Klasse und die drei Arbeitssiege in der Liga reagierte Sportdirektor Sebastian Kehl etwas gereizt.

"Warum muss ich jetzt wieder etwas Negatives aufnehmen? Wieso muss ich jetzt wieder darüber reden, warum es nicht spektakulär war?", sagte Kehl nach dem 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg.

Und weiter: "Ich habe gesagt, es war nicht spektakulär, aber wir sind trotzdem zufrieden. Wir können mit den Dingen sehr positiv umgehen nach einer schwierigen Woche. Und deswegen lasse ich mir das heute auch nicht kaputtmachen."

Kehl sah in die Partie, in der der BVB nie die Spielkontrolle verlor und verdient siegte, vielmehr einen "Schritt in die richtige Richtung".