BVB, News und Gerüchte: Details zum Prämien-System enthüllt - verbliebenes Transfer-Budget überraschend gering?

Die SportBild hat angebliche Details zum Prämien-System von Borussia Dortmund veröffentlicht. Dortmund hat in dieser Transferphase offenbar nur mehr ein Budget in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Der BVB hat womöglich einen neuen Rivalen im Werben um Armel Bella-Kotchap. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Pro gewonnenem Punkt kassieren Spieler, die mindestens 45 Minuten zum Einsatz kamen, demnach rund 20.000 Euro. Diese Summe sei bei den Topspielern der Mannschaft jedoch etwas höher als bei Ergänzungsspielern. In der vergangenen Saison holte der BVB 71 Punkte, ein Stammspieler wäre somit in der Bundesliga auf einen Bonus von mehr als einer Million Euro gekommen.

© (C)Getty Images

BVB: Transfer-Budget liegt wohl bei 8,5 Millionen Euro

Borussia Dortmund hat in dieser Transferphase laut Bild nur mehr ein Budget in Höhe von 8,5 Millionen Euro - und das, obwohl der BVB 103 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 30 Millionen Euro für Jude Bellingham eingenommen hat. Gesucht wird für diese Summe ein neuer Stürmer.

Investiert hat der BVB bisher rund 30 Millionen Euro für Felix Nmecha und 20 Millionen Euro für Marcel Sabitzer, als Vorgriff auf die neue Saison kamen im Winter Julien Duranville (8,5 Millionen) und Julien Ryerson (5 Millionen Euro).

"Die Menschen lesen oft nur die medial kolportierte Summe und denken, das Geld könnte direkt 1:1 wieder ausgegeben werden. Das ist falsch", betonte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke neulich im Interview mit der Bild, stattdessen könnten nur 60 bis 65 Prozent der eingenommenen Summen reinvestiert werden.