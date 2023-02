BVB, News und Gerüchte: Entscheidung über Zukunft von Ansgar Knauff naht

Christian Streich übt leise Kritik an Karim Adeyemi nach der Gelb-Roten Karte gegen Kiliann Sildillia. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kommt beim Comeback von Sébastien Haller ins Schwärmen. Und eine Entscheidung über Ansgar Knauffs Zukunft naht. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, News: Streich übt Kritik an Adeyemi

Nach der 1:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund hat Freiburgs Trainer Christian Streich seiner Mannschaft fehlende Cleverness vorgeworfen und gleichzeitig leise Kritik am BVB geäußert.

Vor allem die Gelb-Rote Karte gegen SC-Verteidiger Kiliann Sildillia war Streich ein Dorn im Auge. Die erste Verwarnung erfolgte nach einem Laufduell, in dem der Franzose Adeyemi mit der Hand im Gesicht traf und dieser umgehend zu Boden ging. Wenige Augenblicke zuvor leistete sich Niklas Süle ein ähnliches Vergehen gegen Daniel-Kofi Kyereh, welches Schiedsrichter Robert Schröder jedoch übersah.

"Kofi kriegt den Ellbogen ins Gesicht, an den Hals - und bleibt stehen. Und bei Kilianns Laufduell liegt er (Adeyemi, d. Red.) direkt auf dem Boden", meinte Streich und warf seiner Mannschaft fehlende Abgeklärtheit vor. "Das kann man abhaken unter Cleverness und fehlende Cleverness bei uns, weil, wenn du die Hand ins Gesicht kriegst, kannst du natürlich stehen bleiben und dir das Gesicht halten. Gerade Adeyemi und so waren uns natürlich in vielen Dingen voraus."