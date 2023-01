BVB, News und Gerüchte - Edin Terzic: Sébastien Haller "außergewöhnlich"

Edin Terzic freut sich über die Qualität von Sébastien Haller. Der Trainer gibt außerdem ein Update zu den Verletzten des BVB. Bastian Schweinsteiger sieht in Jude Bellingham den besten internationalen Youngster.

© imago images

BVB, News - Edin Terzic: Haller "außergewöhnlich"

Edin Terzic hat sich über das gelungene Comeback von Sébastien Haller beim 6:0-Sieg im Testspiel gegen den FC Basel gefreut. "Man hat gesehen, wie gut es ihm getan hat, den Elfmeter zu verwandeln. Die Jungs haben sich beim ersten Tor für ihn gefreut. Das führt häufig dazu, dass sich die Dinge auf dem Platz leichter anfühlen", sagte der BVB-Trainer nach dem Spiel.

Vor allem die Klasse des Ivorers stimmt den 40-Jährigen positiv. "Die Qualität, die er im gegnerischen Strafraum hat, hat man gesehen. Damit er in diese Position kommt, haben wir uns vorgenommen, an den Standards zu feilen. Heute haben wir gegen eine Raumdeckung gespielt, haben einen richtig guten Block gestellt, sodass Sebastien auch sehr frei war für diesen Kontakt. Aber dieser Kontakt war natürlich außergewöhnlich", zeigte sich Terzic begeistert.

Haller gelang gegen Basel ein Hattrick - und das als Einwechselspieler. Der 28-Jährige brauchte für seine drei Tore keine acht Minuten. Sein Debüt nach überstandener Krebserkrankung feierte der Stürmer bereits drei Tage zuvor gegen Düsseldorf.

Für das erste Pflichtspiel gegen Augsburg am 22. Januar fühlt sich Haller gerüstet: "Jeden Tag trainiere ich Schritt für Schritt in Richtung volle Fitness. Ich hoffe, dass ich dem Team weiter helfen kann." Eventuell auch in der Startelf? "Die Entscheidung liegt beim Coach. Er ist der Boss. Natürlich verfolgt auch die medizinische Abteilung meine Situation genau."