BVB, News und Gerüchte: Marco Reus offenbar über Situation verärgert

BVB-Kapitän Marco Reus ist offenbar mit seiner aktuellen Situation alles andere als zufrieden. Außerdem sind die Schwarzgelben wohl an einem Mittelfeldtalent interessiert. Neues gibt es zudem von Youssoufa Moukoko.

BVB, Gerücht: Reus über Situation wohl "verärgert"

Drohen dem BVB ungemütliche Wochen in der Causa Marco Reus? Wie Sport1 berichtet, ist der Kapitän "verärgert", wie sich seine aktuelle Situation darstelle. "Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig", heißt es weiter. Hintergrund ist Reus' auslaufender Vertrag, bisher seien keine Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geführt worden.

Die Tatsache, dass Reus sich in der Vergangenheit stets zu "seinem" Klub bekannt hatte, eine solche Aussage zuletzt jedoch vermissen ließ, käme nicht von ungefähr. "Natürlich schaue ich voraus, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, es wäre falsch, wenn ich mir keine Gedanken machen würde", erklärte er zuletzt. Hinzu kommt das Gerücht über das Interesse von Ronaldo-Klub Al-Hilal, das Reus-Berater Dirk Hebel in der BamS so kommentierte: "Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft, haben."

Vor wenigen Tagen hatte die WAZ bereits davon geschrieben, dass Reus Wertschätzung vermisse und das derzeitige Verhalten von Vereinsseite sogar als "Respektlosigkeit" bewerte. Die Bemühungen, Youngster Youssoufa Moukoko im Verein zu halten und entsprechend zu entlohnen, würden deutlich größer sein als in seinem Fall. Nach übereinstimmenden Berichten müsste sich der 33-Jährige mit deutlichen Gehaltseinbußen zufrieden geben. Aktuell ist er Dortmunds Topverdiener.