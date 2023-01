BVB, News und Gerüchte: Großkreutz mit klarem Rat an Moukoko

Nicolò Zaniolo ist wohl auf dem Markt und das einstige Interesse des BVB könnte erneut aufflammen. Außerdem: Kein Großkreutz rät Youssoufa Moukoko zum Verbleib. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

BVB, News: Zaniolo offenbar auf dem Markt - macht Dortmund ernst?

Bereits Anfang Januar berichtete die römische Tageszeitung Il Messagero von einem BVB-Interesse an Nicolò Zaniolo, der könnte die Roma zeitnah wohl verlassen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Hauptstädter nun offen für einen Verkauf von Zaniolo im Januar. Die Gespräche über einen neuen Vertrag sind demnach geplatzt - die AS Rom will den 23-Jährigen demnach noch zu Geld machen.

Das Problem für Borussia Dortmund: Dem Bericht zufolge soll Tottenham über die Situation gut informiert sein und die Roma hat dem Vernehmen nach bereits eine Ablöseforderung in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse gestellt.