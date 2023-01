BVB, News und Gerüchte: Weitere Kritik an Youssoufa Moukoko - folgt direkt der nächste Transfer?

Die Kritik an Youssoufa Moukoko aufgrund der noch nicht erfolgten Vertragsverlängerung wird nicht kleiner. Außerdem könnte nach der Ryerson-Verpflichtung am Vortag bald die nächste folgen.

Diese Statements decken sich mit einer früheren Äußerung von Matthäus in seiner Sky -Kolumne, in der er über Moukoko schrieb: "Was will er nach ein paar guten Bundesliga-Monaten bei Chelsea, Newcastle oder sonst wo im Ausland mit 18 Jahren? Wenn es Moukoko nur ums Geld geht, empfehle ich ihm vielleicht zu Ronaldo nach Saudi-Arabien zu wechseln."

In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen von Michael Rummenigge: "Ich glaube, es würde dem Spieler sehr gut zu Gesicht stehen, wenn er ein bisschen Dankbarkeit in die Waagschale wirft. Wenn er noch zwei, drei, vier Jahre bei Borussia Dortmund bleibt. Er ist ja kein fertiger Spieler", sagte der Ex-Bayern- und Dortmund-Spieler im Gespräch mit Wettbasis Sportwetten.

Zu den Gerüchten, wonach Moukoko beim FC Chelsea gehandelt wird, meinte Matthäus: "Was will er denn jetzt schon da? Er hat sechs Tore erzielt, er war lange nicht mal Stammspieler. Was sind sechs Tore? Chelsea holt neue Leute für die Offensive, nicht mal Kai Havertz darf auf seiner Lieblingsposition spielen, Timo Werner ist schon wieder weg. Als junger Spieler muss man schon, wie Musiala, ein ganz besonderer sein, damit solche Wechsel Sinn ergeben." Moukoko sei interessant aufgrund seiner Vertragskonstellation, "aber er kennt weder Chelsea noch die Premier League. Er bekäme dort nicht die Unterstützung wie in Dortmund."

Youssoufa Moukoko hat seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund weiterhin nicht verlängert. Nachdem Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bereits zuletzt einen klaren Appell an den Youngster geschickt hatte, nicht nur auf das Geld zu achten, legte er nun nach: Moukoko müsse sich "erst mal einiges erarbeiten, im Ausland wartet keiner auf ihn", sagte er dem kicker . An den früheren Dortmundern Sancho, Dembelé oder Pulisic "und wie es ihnen ergeht, sollte sich Moukoko mal orientieren".

© imago images

BVB, Gerücht: Folgt nächster Dortmunder Transfer?

Mit der Verpflichtung von Julian Ryerson hat der BVB einen flexibel einsetzbaren Spieler für die Defensive gefunden, der den wochenlangen Ausfall von Thomas Meunier kompensieren soll. Doch für die Position des Rechtsverteidigers könnte noch im Winter eine weitere junge Alternative folgen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist ein Transfer von Ivan Fresneda, der bereits in den vergangenen Wochen in Dortmund gehandelt wurde, weiter eine Option. Wie Sky Sports berichtet, werde ein sofortiger Transfer angestrebt und der BVB mache Druck, was ein Finalisieren des Deals angeht. Ähnlich berichten Football Daily und Relevo, wobei auch Teams aus der Premier League am Spieler von Real Valladolid interessiert seien.

Der 18-Jährige wurde im Sommer zu den Profis hochgezogen und kam in der Vorrunde auf neun Einsätze in LaLiga, hinzu kommen zwei Partien in der Copa del Rey. Der spanische Juniorennationalspieler könnte in den kommenden Monaten in Dortmund an den Kader herangeführt werden und in der neuen Spielzeit eine größere Rolle übernehmen, zumal Neuzugang Ryerson in der Defensive variabel einsetzbar ist, also auch als Linksverteidiger oder zentraler.