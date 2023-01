Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund, Noten: Gewinner des Spiels und der BVB in der Einzelkritik

Zum Abschluss des 18. Spieltages hat Borussia Dortmund einen 2:0 (1:0)-Sieg über Bayer 04 Leverkusen eingefahren und sich im Titelrennen zurückgemeldet. Die Gewinner, Verlierer und die Noten sowie Einzelkritiken der BVB-Profis.

Rückte als Notlösung für Raphael Guerreiro in die erste Elf und empfahl sich mit einer Top-Performance als dauerhafte Alternative auf der Rechtsverteidiger-Position. Wirkte extrem motiviert in den Zweikämpfen und im Spiel nach vorne. Hatte bei beiden Treffern entscheidend seine Füße im Spiel. War auch der Dortmunder mit den meisten Ballaktionen. Note: 2.

Starker Auftritt des Außenstürmers. Stellte die BVB-Defensive - insbesondere Ryerson - immer wieder vor große Probleme. War an beinahe jeder gefährlichen Situation der Leverkusener beteiligt. Muss aber zwingend an seinen Schwächen im Abschluss arbeiten. Note: 2.

Durfte zum dritten Mal in Folge von Beginn an auflaufen, an die durchweg soliden Performances aus den vorherigen Spielen konnte er aber nicht anknüpfen. Hatte die - zugegeben schwierigere - Aufgabe, Diaby in Schach zu halten, das klappte aber überhaupt gar nicht. Gewann nicht einmal ein Drittel seiner geführten Zweikämpfe. Offensiv ebenfalls sehr blass. Note: 5.

Niklas Süle: Scheint langsam aber sicher an seine Bayern-Leistungen anknüpfen zu können und mausert sich so immer mehr zum Dortmunder Abwehrchef. Sehr sicher im Zweikampf, sicherte darüber hinaus oft als letzter Mann ab. Note: 3.

© imago images

BVB: Mittelfeld

Karim Adeyemi: Hatte zu Beginn der Partie einige unglückliche Szenen, als er einfache Bälle verstolperte und das Tempo verschleppte. Wurde mit der Zeit dann immer aktiver, kreierte viele gefährliche Aktionen und half wenn nötig auch hinten aus. Erzielte den Treffer zum 1:0. Note: 2,5.

Jude Bellingham: Die defensive Absicherung über Can und Özcan tat ihm sichtlich gut. Konnte sich so immer wieder ins Offensivspiel mit einschalten. Mitbeteiligt am 1:0, als er Brandt per Doppelpass in Szene setzte, spielte darüber hinaus einen Zuckerpass auf Wolf vor dem 2:0. Note: 2,5.

Emre Can: Nominell als dritter Sechser aufgeboten sollte er das Zentrum gegen die spielfreudigen Wirtz, Amiri und Adli verteidigen. Das gelang in der Anfangsphase nicht immer gut, schließlich kamen viele gefährliche Angriffe der Leverkusener über die Mitte. Fing sich mit zunehmender Spieldauer aber. In Halbzeit zwei dann mit vielen wichtigen Zweikämpfen und abgefangenen Bällen. Note: 2,5.

Salih Özcan: Sehr unauffällige Partie des Ex-Kölners (die drittwenigsten Ballkontakte aller Dortmunder). Trat eigentlich nur in der 60. Minute in Erscheinung, als er sich seine 5. gelbe Karte abholte, womit er das kommende Spiel gegen den SC Freiburg verpassen wird. Defensiv solide. Note: 4.

Julian Brandt: War viel unterwegs und versuchte, Lücken in die weitestgehend kompakte B04-Defensive zu reißen. Trat den ein oder anderen gefährlichen Standard. Sehr schön war sein Lauf und die Vorarbeit, welche letztlich zum 1:0 führte. Note: 3.