Handball: SC Magdeburg bügelt gegen Kolstadt Champions-League-Fehlstart aus

Nach den Fahrlässigkeiten zum Auftakt der europäischen Königsklasse agierten Wiegerts Spieler vom Anwurf weg hochkonzentriert und beherrschten die noch sieglosen Skandinavier im zweiten Abschnitt auch mit angezogener Handbremse. Entsprechend gerieten die Gastgeber, die im dritten Spiel am Mittwoch (18.45 Uhr) in Dänemark bei Aalborg BK Revanche für die Halbfinalniederlage der Vorsaison nehmen wollen, zu keinem Zeitpunkt der Begegnung in Rückstand.

Magdeburgs treffsicherster Werfer war der Schwede Albin Lagergren mit acht Toren. Im Gäste-Team verzeichneten Benedikt Gunnar Oskarsson und Simen Ulstad Lyse mit jeweils fünf Treffern die beste Ausbeute.