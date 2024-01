DHB-Boss hat klare Forderung an die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM: "Da müssen wir besser werden"

DHB-Sportvorstand Axel Kromer fordert im von ihm ausgerufenen "EM-Achtelfinale" gegen Ungarn die Rückkehr des deutschen Highspeed-Handballs. "Was uns in Köln bislang gefehlt hat, ist das Tempospiel. Man hat immer das Ziel, zehn Tempospieltore zu erzielen. Da müssen wir besser werden", sagte Kromer dem SID vor der immens wichtigen Hauptrundenpartie am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn).

Deutschland (3:3 Punkte) muss seine restlichen Partien in der zweiten Turnierphase gegen Ungarn (4:2) und Kroatien (1:5) am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) gewinnen, um die Chance aufs Halbfinale zu wahren. Österreich (4:2 Punkte) tritt noch gegen Olympiasieger Frankreich (6:0) und das bereits ausgeschiedene Island (0:6) an und muss eine Partie verlieren, damit zwei deutsche Siege sicher zum Weiterkommen reichen. Das deutsche Team müsse sich insbesondere im Angriff steigern. "Hinten", sagte Kromer, "habe ich sehr viel Hoffnung, dass es so weitergeht. Wir stellen eine hervorragende Abwehr und haben mit Andreas Wolff einen hervorragenden Torwart." Es liege trotz der benötigten Schützenhilfe in erster Linie am DHB-Team das "Achtel- und Viertelfinale zu gewinnen, um dann im Halbfinale im eigenen Land stehen zu dürfen. Das ist ein riesengroßes Ziel", sagte Kromer. Deutschland hatte am Samstag überraschend nur remis gegen Außenseiter Österreich gespielt. Nach einem Fünf-Tore-Rückstand zwölf Minuten vor Spielende wendete die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gerade so eine Blamage ab. "Wir haben diesen einen Punkt gewonnen", bekräftigte Kromer, der weiter voller Optimismus ist. "Wenn wir sechs bis acht Tore draufpacken im Tempospiel, hätten wir gegen Österreich 30 Tore erzielt - und dann gewinnen wir auch das Spiel."

Artikel und Videos zum Thema