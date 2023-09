THW Kiel vs. MT Melsungen heute live, Übertragung: HBL im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Bundesliga steigt heute das Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und der MT Melsungen. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga! Am heutigen Sonntag, 10. September, hat Rekordmeister THW Kiel den Tabellenführer MT Melsungen zu Gast. Los geht's in der Wunderino Arena um 15 Uhr.

Kiel und Melsungen haben in der noch jungen Saison bisher jeweils sechs Punkte gesammelt. Während die Gäste aus Nordhessen alle drei Saisonspiele gewannen, kassierte Titelverteidiger THW Kiel dagegen schon eine Niederlage. Im Nord-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt verlor die Mannschaft von Trainer Filip Jicha durch ein Tor von Flensburgs Linksaußen Emil Jakobsen wenige Sekunden vor der Schlusssirene mit 27:28.

Eine weitere Niederlage will sich der THW Kiel so früh in der Saison natürlich nicht leisten, muss sich aber heute vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Melsungern entgegensetzen.

THW Kiel vs. MT Melsungen heute live, Übertragung: HBL im Free-TV und Livestream

Bild TV strahlt THW Kiel vs. MT Melsungen ab 15 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen aus. Bild TV ist über Satellit (Astra), über Kabel bei Vodafone, PYUR und vielen weiteren Anbietern sowie über IPTV z.B. bei MagentaTV zu sehen. Kostenlosen Zugang zur Übertragung des Spiels erhaltet ihr über Livestreams bei Bild.de und Sportbild.de.

Seit August 2023 hält der Streamingdienst Dyn die Übertragungsrechte an der Handball-Bundesliga. Der Streamingdienst zeigt alle 306 Spiele live und in voller Länge, die Übertragung zu Kiel vs. Melsungen beginnt um 14.25 Uhr. Dyn bietet zwei Abo-Varianten an: das Jahresabo für 12,50 Euro je Monat und das Monatsabo für 14,50 Euro.

THW Kiel vs. MT Melsungen heute live, Übertragung: HBL im Liveticker

Live vom Bundesliga-Kracher Kiel vs. Melsungen berichtet auch SPOX - und zwar in Form eines ausführlichen Livetickers. Klickt rein!

