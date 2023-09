MT Melsungen ist heute zu Gast beim THW Kiel. Das Duell der HBL könnt Ihr hier heute im Liveticker verfolgen.

Spitzenspiel in der Handball Bundesliga! THW Kiel empfängt den Tabellenführer MT Melsungen. SPOX tickert das Duell live mit.

THW Kiel vs. MT Melsungen: HBL heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kiel musste bereits eine knappe Niederlage verkraften im Nord-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt, da Emil Jakobsen für den Erzrivalen wenige Sekunden vor Spielende entscheidend zum 28:27 traf. Die Nordhessen aus Melsungen sind noch ungeschlagen nach drei Partien.

Vor Beginn: Das Spitzenduell am Wochenende wird um 15 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu THW Kiel vs. MT Melsungen!

THW Kiel vs. MT Melsungen: HBL heute im TV und Livestream

THW Kiel vs. MT Melsungen wird heute von BILD TV übertragen im Free-TV. Den Sender könnt Ihr über Satellit (Astra), über Kabel bei Vodafone, PYUR und einigen weiteren Anbietern sowie über IPTV bei z.B. MagentaTV zu empfangen.

Dazu könnt Ihr das Spiel auch kostenlos im Livestream bei Bild.de oder Sportbild.de verfolgen. Alternativ ist Dyn seit August 2023 der Hauptübertragende der Handball-Bundesliga, beim Streamingdienst seht ihr alle 306 Spiele live und in voller Länge. Dafür braucht ihr ein Jahresabo für 12,50 Euro monatlich oder das Monatsabo für 14,50 Euro.

Handball-Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag