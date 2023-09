Am 5. Spieltag der Handball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. SPOX verfolgt die komplette Begegnung hier für Euch im Liveticker.

Das Spitzenspiel am 5. Spieltag der Handball-Bundesliga bestreiten am heutigen Abend die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel. Welches Team die Partie für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: HBL heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der THW Kiel hat einen perfekten Saisonstart hingelegt. Drei Siege holte das Team von Filip Jicha an den ersten drei Spieltagen. Die SG Flensburg-Handewitt musste dagegen schon eine Niederlage einstecken. Nach der Pleite am 2. Spieltag gegen den SC Magdeburg stehen die Gastgeber gegen den THW Kiel am heutigen Abend schon unter Druck.

Vor Beginn: Das Duell am 5. Spieltag der HBL startet am heutigen Abend um 20.30 Uhr in der Campushalle in Flensburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: HBL heute live im TV und Livestream

Im TV wird das Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel nicht live übertragen. Die Übertragungsrechte an der Partie hält nämlich der Streamingdienst Dyn.

Dyn zeigt die HBL-Partie am heutigen Abend live und in voller Länge im Livestream. Um auf das Angebot des Streaminganbieters zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

HBL: Die aktuelle Tabelle