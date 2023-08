Handball Bundesliga, HBL: Termin, Zeitplan, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag startet die Handball-Bundesliga in die Spielzeit 2023/24. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zu den Terminen, dem Spielplan sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Handball Bundesliga, HBL: Der Spielplan

In der Handball-Bundesliga wird künftig auch freitags und montags gespielt. Dies geht aus dem Spielplan für die Saison 2023/24 hervor, den die HBL veröffentlicht hat.

Gespielt wird in der Regel weiterhin von Donnerstag bis Sonntag, vereinzelt gibt es aber auch Spiele am Montagabend. Neu ist der Freitagabend. Der deutsche Meister THW Kiel startet am 27. August mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die Mission Titelverteidigung. Bereits zwei Tage zuvor muss Champions-League-Sieger SC Magdeburg bei der HSG Wetzlar ran.

Die ersten beiden Saisonspiele steigen am 24. August. Dann empfängt die SG Flensburg-Handewitt den HSV Hamburg, die TSV Hannover-Burgdorf gastiert beim HC Erlangen. Der erste Spieltag wird am 28. August mit der Partie SC DHfK Leipzig gegen Füchse Berlin abgeschlossen.

Das 109. Nord-Derby zwischen Flensburg und Kiel ist am fünften Spieltag für den 7. September (20.30 Uhr) terminiert. Am 30. September (19.00 Uhr) muss der THW zum Topduell beim Vizemeister Magdeburg antreten.

Offiziell eröffnet wird die neue Spielzeit mit dem Supercup, den Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch, 23. August, in Düsseldorf ausspielen. Aus dem Rahmenterminkalender der HBL geht auch hervor, dass die 57. Bundesliga-Saison am 2. Juni enden wird.

© getty

Handball-Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Termin Heim Gast Ergebnis 24.08.23, 19 Uhr HC Erlangen TSV Hannover-Burgdorf -:- 24.08.23, 19 Uhr SG Flensburg-Handewitt HSV Hamburg -:- 25.08.23, 19 Uhr HSG Wetzlar SC Magdeburg -:- 26.08.23, 19 Uhr ThSV Eisenach Bergischer HC -:- 27.08.23, 15 Uhr HBW Balingen-Weilstetten THW Kiel -:- 27.08.23, 16 Uhr MT Melsungen Frisch Auf Göppingen -:- 27.08.23, 16 Uhr VfL Gummersbach TBV Lemgo -:- 28.08.23, 19 Uhr SC DHfK Leipzig Füchse Berlin -:- 01.10.23, 15 Uhr Rhein-Neckar-Löwen TVB 1898 Stuttgart -:-

Handball Bundesliga, HBL: Die Übertragung im Free-TV und Livestream

Seit August 2023 besitzt der Streamingdienst Dyn die Übertragungsrechte an der Handball-Bundesliga. Der Streamingdienst zeigt alle 306 Spiele live und in voller Länge. Neben den Einzelspielen wird bei parallelen Ansetzungen auch eine Konferenz-Schaltung angeboten.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Im Free-TV laufen vergleichsweise wenige Partien bei den Öffentlich-Rechtlichen und auf Bild TV. Nur so besonderen Anlässen oder in Sonderfällen übernehmen beispielsweise die ARD und das ZDF die Übertragung.