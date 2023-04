THW Kiel vs. Magdeburg, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga! Der Rekordmeister THW Kiel empfängt den amtierenden Meister SC Magdeburg. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Handball-Bundesliga darf am heutigen Sonntag, den 9. April, ein Spektakel erwartet werden. Im Spiel der 26. Spielrunde treffen der Rekordmeister und Tabellenzweite THW Kiel auf den amtierenden Meister und Tabellendritten SC Magdeburg. In der Kieler Wunderino Arena geht das Spitzenspiel um 14 Uhr los.

Der THW kann mit einem Sieg wieder die Tabellenführung der Füchse Berlin, die am Donnerstag den TSV Hannover-Burgdorf mit 33:32 besiegt haben, übernehmen.

THW Kiel vs. Magdeburg, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Während sich DAZN um die Spiele der Handball-Champions-League kümmert, ist Sky für die Bundesliga verantwortlich. Wer das Topspiel zwischen Kiel und Magdeburg heute also live und in voller Länge verfolgen möchte, wird einzig bei Sky fündig.

Die Begegnung ist auf dem Sender Sky Sport Mix zu sehen, um 13.30 Uhr geht die 30-minütige Vorberichterstattung los, als Kommentator für das Spiel fungiert Karsten Petrzika.

© getty Der THW Kiel empfängt zum Spitzenspiel Meister SC Magdeburg.

Doch Sky bietet die Partie nicht nur im Pay-TV an, sondern stellt zeitgleich auch eine Übertragung im Livestream zur Verfügung. Um auf diesen Zugriff bekommen zu können, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Optionen, die beide mit Kosten verbunden sind. Einerseits öffnet Euch ein SkyGo-Abonnement den Weg zum Stream, andererseits auch der Streamingdienst WOW.

THW Kiel vs. Magdeburg, Übertragung: Handball Bundesliga heute im Liveticker

Weiters können die, die keinen Zugang zu Sky haben, auf den Livestream von SPOX ausweichen. Wir beschreiben das gesamte Spielgeschehen detailliert und mit einer, was die Tickereinträge betrifft, hohen Frequenz live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Handball-Bundesligaspiels zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg.

THW Kiel vs. Magdeburg, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: THW Kiel vs. SC Magdeburg

THW Kiel vs. SC Magdeburg Wettbewerb: Handball-Bundesliga

Handball-Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 9. April 2023

9. April 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

